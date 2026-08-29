Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice
Photo: © photonews
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Après la relégation en deuxième division de Wolfsburg, il était évident que Mohamed Amoura ne s'éterniserait pas en Allemagne. Sa future destination serait désormais connue : l'OGC Nice, rejoint voici peu par Axel Witsel.

L’OGC Nice touche au but dans le dossier Mohamed Amoura. Le club azuréen est en discussions très avancées avec Wolfsburg pour obtenir le prêt de l’attaquant international algérien, avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros. Une opération qui permettrait au Gym de s’offrir un nouveau renfort offensif de poids, après Elye Wahi.

Amoura pour l'amour du goût

À 26 ans, Mohamed Amoura possède déjà une solide expérience du haut niveau européen et pourrait apporter sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres.

La saison dernière, sous le maillot de Wolfsburg, l'international algérien a inscrit 8 buts et délivré plusieurs passes décisives en Bundesliga. Des performances qui n’ont toutefois pas empêché le club allemand de connaître une saison compliquée et de finalement être relégué en deuxième division.

Une Coupe à l'Union

Arrivé à Wolfsburg en 2024, Amoura s’était surtout révélé en Belgique sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise. Son passage au Parc Duden, entre 2023 et 2025, lui avait permis de se faire remarquer sur la scène européenne avant son départ pour l’Allemagne. L’Union avait d’ailleurs négocié un pourcentage à la revente lors du transfert du joueur vers Wolfsburg. Au Parc Duden, Amoura a fait trembler les filets à 22 reprises en 45 sorties, sans oublier 7 passes décisives délivrées. Il avait aussi permis aux "Apaches" de remporter la Coupe de Belgique contre l'Antwerp en 2024. Il n'avait cependant pas marqué lors de cette finale gagnée 1-0.

Lire aussi… L'Union Saint-Gilloise a trouvé le successeur de Niang dans le pays de Mac Allister

Nice devance la concurrence

Le Gym n’était pas seul sur le dossier. Plusieurs clubs, dont Lyon, Rennes, l’Udinese et l’Olympique de Marseille, avaient également manifesté leur intérêt pour l’international algérien. Mais aussi le club qatari d'Al-Sadd, selon le spécialiste du mercato Santi ouna.

L'OGC Nice semble toutefois avoir pris une longueur d’avance. L’accord envisagé porte sur un prêt assorti d’une option d’achat de 20 millions d’euros. Mohamed Amoura est attendu sur la Côte d’Azur et doit encore passer sa visite médicale avant de pouvoir officiellement devenir un joueur niçois.

Pas de retrouvailles avec Vanhoutte

Pour le Gym, ce serait un joli coup dans les dernières heures du mercato. Pour Amoura, l’occasion de découvrir la Ligue 1 et de relancer son aventure européenne dans un championnat où son profil explosif pourrait rapidement faire des dégâts.

S'il ne retrouvera pas un frère d'armes unioniste en la personne de Charles Vanhoutte, parti à Feyenoord, Mohamed Amoura, retrouvera Axel Witsel, qui s'est engagé avec le club azuréen après son passage à Girona.

L'attaquant aux 47 sélections et 19 buts avec les "Fennecs" algériens ne gardera pas un souvenir impérissable de la dernière Coupe du monde lors de laquelle il n'a disputé que 26 minutes lors de la défaite inaugurale des siens contre le futur finaliste argentin.

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