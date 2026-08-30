🎥 Here we go : Zakaria El Ouahdi va bien quitter Genk et retrouver Bornauw et Sambi Lokonga à Hambourg

Genk et Hambourg sont parvenus à un accord pour le transfert de Zakaria El Ouahdi. L'international marocain devrait s'engager pour cinq ans avec le club lauréat de la Coupe aux grandes oreilles en 1983.

Cette fois, c’est la bonne pour Zakaria El Ouahdi. Après plusieurs mercatos à tourner autour d’un départ vers un grand championnat, l’international marocain va enfin franchir le pas. Le Racing Genk et Hambourg ont trouvé un accord pour le transfert du latéral de 24 ans, qui passe ce dimanche sa visite médicale en Allemagne. Sauf imprévu, il signera un contrat de cinq ans.

En pleurs après le match à Beveren

Zakaria El Ouahdi quitte donc la Cegeka Arena après trois saisons particulièrement réussies. Arrivé en 2023, le piston droit a disputé 116 rencontres sous le maillot bleu, inscrivant 20 buts et délivrant 12 passes décisives.

Son départ était devenu l'un des feuilletons du mercato belge. Ces dernières années, son nom avait circulé auprès de plusieurs clubs européens, de Benfica à Wolfsburg. Mais pour différentes raisons, le transfert n’avait jamais pu se concrétiser. Cette fois, le Marocain tient enfin son ticket pour l’une des cinq grandes compétitions européennes.

Et le timing est particulièrement symbolique. Vendredi soir, après la victoire 4-0 contre Beveren, El Ouahdi avait laissé transparaître son émotion. En larmes, il avait salué les supporters de Genk, avec lesquels il avait noué une relation particulière. Le public de la Cegeka Arena perd ainsi l’un de ses chouchous.

💙 | Een zeer geëmotioneerde Zakaria El Ouahdi lijkt afscheid te nemen van het Genkse publiek. 👋🥺 #GNKSKB pic.twitter.com/GlkOw10uKf



— DAZN België (@DAZN_BENL) August 28, 2026

Un nouveau rôle à Hambourg

À Hambourg, El Ouahdi devrait évoluer dans un système en 3-5-2, avec un vai rôle de piston, alors qu'il était surtout un latéral très offensif dans les différentes défenses à quatre mises en place à Genk. Ce nouveau rôle devrait parfaitement correspondre à ses qualités de percussion, son volume de course et son activité dans les deux phases de jeu.

Le HSV, véritable institution du football allemand malgré une saison 2025-2026 terminée à la 13e place de Bundesliga, mise donc sur le Marocain pour renforcer son couloir. Et le décor promet d’être spectaculaire : chaque rencontre à domicile au Volksparkstadion rassemble environ 57.000 supporters.

Hambourg a d’ailleurs débuté sa saison par une défaite 2-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Une rencontre au cours de laquelle Kos Karetsas, l’ancien coéquipier d’El Ouahdi à Genk, s’est particulièrement illustré. Notons que l'un des deux buts encaissés par le HSV est l'oeuvre de Sebastiaan Bornauw. L'ancien défenseur central d'Anderlecht, nouvelle recrue, signe son retour en Bundesliga de la plus mauvaise des manières. Il est l'un des deux Belges de l'effectif avec Albert Sambi Lokonga.

Un départ anticipé

Le départ du Marocain ne prend toutefois pas complètement Genk au dépourvu. Gouverner, c'est en effet prévoir et le club limbourgeois avait déjà recruté l’Uruguayen Kevin Amaro afin de préparer la succession d'El Ouahdi.

On ne connait pour l'instant pas les données chiffrées de cette jolie opération financière en perspective pour le club limbourgeois. On chuchote cependant que son transfert devrait constituer l'une des plus grosses ventes du club sur les dix dernières années. Sachant que la 10e est celle de Léon Bailey pour le Bayer Leverkusen pour un peu plus de 16 millions d'euros.