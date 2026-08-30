Genk pourrait déjà perdre sa pépite : Lucca Brughmans suivi par un club du top !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Genk pourrait déjà perdre sa pépite : Lucca Brughmans suivi par un club du top !
Photo: © photonews
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Lucca Brughmans, comme attendu, est le n°1 du KRC Genk cette saison. Mais comme Mike Penders avant lui, le jeune talent limbourgeois est déjà très suivi. Et un grand club anglais souhaiterait déjà attirer Brughmans en prévision du départ de son n°2.

L'information ne vient pas de n'importe où : Fabrizio Romano, le "gourou" du mercato, affirme en effet que le KRC Genk serait en discussions avec Liverpool concernant son jeune gardien de but Lucca Brughmans. Les Reds s'attendent en effet à perdre l'un de leurs gardiens en cette fin de mercato.

Toujours d'après Romano, Giorgi Mamardashvili (25 ans) serait en effet en discussions afin de rejoindre Nottingham Forest pour aller y chercher du temps de jeu. Le gardien de but international géorgien est n°2 chez les Reds, derrière Alisson Becker. Il n'a disputé que 20 matchs sous le maillot de Livrpool depuis sa signature en 2024.

Lucca Brughmans déjà sur le départ ? 

Ce serait un coup dur pour Genk de perdre Lucca Brughmans dès cet été, car le jeune portier est présenté depuis de longs mois comme l'un des plus grands talents du centre de formation, successeur des Courtois, Vandevoordt, Casteels ou encore Penders qui ont fait la réputation du club. 

Il y a deux ans, Mike Penders avait d'ailleurs signé en faveur de Chelsea après quelques matchs seulement. Le jeune portier genkois avait cependant dans la foulée été prêté par les Blues au Racing, qui avait pu profiter de son talent pour la saison qui s'était ensuivie. Cette fois, Liverpool envisagerait directement de faire de Brughmans la doublure d'Alisson pour remplacer Mamardashvili. 

La direction de Liverpool garderait d'ailleurs un oeil sur Lucca Brughmans pour le futur : il est donc possible que le gardien belge, capitaine de l'équipe nationale U19, rejoigne les Reds en 2027 plutôt que cet été. Quoi qu'il en soit, l'intérêt est concret et Brughmans risque, comme Penders, de ne pas faire de vieux os dans son club formateur...

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