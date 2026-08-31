Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Gustaf Nilsson appartient toujours au Club de Bruges où il ne joue plus et où il vivote sur un généreux contrat. Mais deux clubs allemands, dont le Hertha Berlin, pourraient peut-être le persuader de quitter sa prison dorée. Encore faut-il qu'il le veuille vraiment.

Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

Le Club de Bruges a officialisé le départ de Gustaf Nilsson au Hertha Berlin sur son site web. L'attaquant suédois de 29 ans rejoint la formation de Bundesliga 2 sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le club allemand pourra le recruter à la fin de la saison.

Arrivé de l'Union Saint-Gilloise en 2024, Nilsson aura disputé 53 matchs avec les Blauw en Zwart, pour 11 buts et 5 passes décisives. Son passage à Bruges se termine après deux saisons et plusieurs trophées remportés. L'international suédois va tenter de retrouver du temps de jeu en Allemagne.

Nicolas Baccus

Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

Selon Het Laatste Nieuws, un accord serait finalement sur le point d'être trouvé entre le Club de Bruges et le Hertha Berlin. Il s'agirait d'un prêt assorti d'une option d'achat, qui permettrait au club allemand de recruter définitivement le Suédois de 29 ans la saison prochaine.

Gustaf Nilsson était à la recherche d'un nouveau défi depuis quelque temps et semble désormais l'avoir trouvé. Il conserverait par ailleurs le salaire confortable qu'il percevait au Club de Bruges, ce qui semble également constituer une situation idéale pour lui. À l'attaquant désormais de montrer en Allemagne ce qu'il a encore dans les jambes.

Gustaf Nilsson appartient toujours au Club de Bruges où il ne joue plus et où il vivote sur un généreux contrat. Mais deux clubs allemands, dont le Hertha Berlin, pourraient peut-être le persuader de quitter sa prison dorée. Encore faut-il qu'il le veuille vraiment.

Le Club de Bruges affrontait La Gantoise ce dimanche après-midi, toujours sans Gustaf Nilsson. L’attaquant peut partir et, enfin, il y a de l’intérêt concret pour lui. 

Gustaf Nilsson a rejoint l'actuel champion de Belgique à l’été 2024, en provenance du rival de l’Union Saint-Gilloise : le montant du transfert était de près de 7 millions d’euros. Chez les "Blauw-Zwart", l’attaquant suédois, encore sous contrat jusqu’en juin 2028, n’est toutefois jamais parvenu à répondre aux grandes attentes placées en lui.

La valeur marchande du joueur n’est désormais plus estimée qu’à 1,8 million d’euros par Transfermarkt - sans doute aidé par sa participation au dernier mondial - , alors qu’elle avait atteint les 7 millions d’euros. Pour le Club de Bruges, il semble difficile de se débarrasser du joueur en espérant récupérer la mise investie.

Poussé vers la sortie

Le Club de Bruges cherche donc toujours une solution pour Gustaf Nilsson, tout comme pour Lynnt Audoor. L’attaquant suédois n’est actuellement que la troisième, voire la quatrième option en pointe, derrière notamment le duo Tresoldi et Vermant. Même si ces derniers sont courtisés, il semble peu probable que Nilsson voit son statut évoluer à l'ombre du Jan Breydel stadion.

Lire aussi… Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

Ces derniers font partie des joueurs que le Club Bruges souhaite absolument conserver. Et si Tresoldi venait malgré tout à être vendu, le club recruterait quoi qu’il arrive un remplaçant. Pour Nilsson, en revanche, l’aventure au Jan Breydel semble toucher à sa fin. Son salaire conséquent ne facilite toutefois pas les choses et rend son départ, surtout à moindre coût, particulièrement compliqué.

Un joueur bradé

Cette saison, Gustaf Nilsson n’a même pas été retenu dans le groupe d’Ivan Leko lors des premières rencontres. Un signe qui ne laisse guère de place au doute : son avenir ne s'écrira pas à Bruges. La situation était déjà similaire l’hiver dernier, mais une blessure l’avait alors empêché de trouver un nouveau point de chute.

Le Suédois n’a pas été convié au stage estival, s’entraîne individuellement et aurait désormais très peu de contacts avec le reste du groupe au sein du club.

Le message envoyé par le Club Bruges est donc limpide : Gustaf Nilsson ne doit plus compter sur de nombreuses opportunités sportives et est invité à se trouver un nouvel employeur. Reste que, pour l’instant, la solution se fait attendre.

Des intérêts en Allemagne

Des clubs se sont manifestés, notamment en deuxième division allemande, mais le marché pour un attaquant de 29 ans reste limité. De plus, Gustaf Nilsson ne serait as convaincu par les pistes qui se présentent à lui. Il ne veut pas accepter n'importe quel club juste pour quitter Bruges.

On connaît désormais l’identité de certains clubs intéressés. Hanovre 96 et le Hertha Berlin, l'ancien club du nouveau numéro 10 d'Anderlecht Martin Winkler, figurent parmi les prétendants. Selon BILD, le club de la capitale allemande serait en tout cas passé à la vitesse supérieure et aurait réellement l’intention de le recruter.

Gustaf Nilsson a aujourd'hui 29 ans et se retrouve face à un choix important. Rester dans la "prison dorée" du Jan Breydel Stadion et continuer à percevoir un salaire confortable pendant encore deux ans, ou tenter un nouveau départ à un niveau inférieur pour essayer, à terme, un autre club plus huppé.

La décision est loin d’être évidente. Mais la situation sera à surveiller de très près dans les prochains jours. À Bruges, tout semble désormais fait pour lui compliquer la vie. Reste à savoir si la raison finira par l’emporter.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
La Gantoise
Gustaf Nilsson

Plus de news

Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

19:30
1
Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

23:00
Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

22:30
Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

22:00
"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

12:40
Le transfert est bouclé : Zakaria El Ouahdi pose avec le maillot de son nouveau club

Le transfert est bouclé : Zakaria El Ouahdi pose avec le maillot de son nouveau club

21:20
Lucas Stassin proche de quitter Saint-Étienne : une belle opportunité s'ouvre en Liga

Lucas Stassin proche de quitter Saint-Étienne : une belle opportunité s'ouvre en Liga

21:03
Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

20:40
Matias Fernandez-Pardo à Newcastle : le Diable Rouge est arrivé pour boucler son transfert

Matias Fernandez-Pardo à Newcastle : le Diable Rouge est arrivé pour boucler son transfert

20:20
Malick Fofana, le successeur de Leandro Trossard ? Arsenal passe à l'action pour le Diable Rouge

Malick Fofana, le successeur de Leandro Trossard ? Arsenal passe à l'action pour le Diable Rouge

20:00
C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht Réaction

C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht

18:20
4
Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

18:30
🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

19:00
La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

17:00
🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

16:20
"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

07:00
"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre Interview

"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre

14:45
L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

15:20
Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

15:00
Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

14:20
OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

14:00
Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga

Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga

13:42
Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

13:20
Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

12:14
Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

11:40
4
"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

12:00
Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures

Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures

11:30
Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

10:30
2
"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

11:00
Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter" Réaction

Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter"

09:00
OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

09:30
Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Réaction

Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux"

07:40
1
OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

08:00
Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

08:30
Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie" Interview

Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie"

06:20
OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

07:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 2-1 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? den strep den strep a propos de Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise QuickPick QuickPick a propos de La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table JoBg JoBg a propos de Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Pogi Pogi a propos de "Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved