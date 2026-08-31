Le transfert est bouclé : Zakaria El Ouahdi pose avec le maillot de son nouveau club

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente.



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