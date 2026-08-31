Lucas Stassin proche de quitter Saint-Étienne : une belle opportunité s'ouvre en Liga

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Lucas Stassin proche de quitter Saint-Étienne : une belle opportunité s'ouvre en Liga
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Lucas Stassin est proche de Séville. Peu utilisé à Saint-Étienne, l'attaquant belge de 21 ans pourrait rejoindre le club espagnol sous la forme d'un prêt. Les discussions sont bien avancées entre les deux clubs pour boucler rapidement cette opération avant la fin du mercato.

Lucas Stassin pourrait quitter Saint-Étienne dans les dernières heures du mercato estival. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l'attaquant belge est proche de rejoindre le Séville FC. Les discussions entre les deux clubs ont bien avancé et portent sur un prêt. À 21 ans, l'ancien joueur d'Anderlecht pourrait découvrir la Liga et donner une nouvelle direction à sa saison.

Un début de saison compliqué pour Lucas Stassin

Stassin joue peu depuis le début de la saison. Le Belge n'a eu droit qu'à deux entrées en jeu et n'a pas encore marqué. Saint-Étienne a inscrit dix buts en trois matchs. L'ancien joueur de Westerlo doit se contenter d'un rôle de remplaçant pour le moment.

Un prêt puis un transfert définitif ?

Cette piste pourrait permettre à Stassin de jouer plus. Séville serait un beau choix pour le Belge, avec une Liga plus offensive que la Ligue 2. Les deux clubs doivent encore se mettre d'accord sur les conditions du prêt. Rien n'est signé pour le moment, mais les discussions avancent bien.

Stassin avait été recruté pour dix millions d'euros en 2024

Saint-Étienne avait beaucoup investi sur Stassin. Le club français avait déboursé 10 millions d'euros pour le recruter à Westerlo en 2024. Depuis, sa valeur a augmenté. Transfermarkt l'évalue à 15 millions d'euros. L'ASSE préfère le prêter plutôt que le vendre.

Plusieurs clubs se sont intéressés à Stassin ces derniers jours, mais Saint-Étienne n'a reçu aucune offre concrète. Séville a pris une longueur d'avance et les discussions sont entrées dans une phase importante. Si les derniers détails sont réglés, le jeune attaquant belge pourrait faire ses valises pour l'Andalousie et tenter de gagner sa place sous ses nouvelles couleurs.

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