Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

Le RSC Anderlecht va battre son record de transfert entrant pour Santi Garcia, le milieu de terrain de Gil Vicente. La direction des Mauve & Blanc devrait mettre sur la table 8 millions assortis de 2 millions de bonus, qui devraient donc placer l'Espagnol devant Nicolae Stanciu, Bubacarr Sanneh et Michel Vlap.

Ce sera LE gros coup du premier mercato d'Antoine Sibierski : Santi Garcia va devenir le joueur le plus cher de l'histoire du Sporting d'Anderlecht, du moins si les bonus sont bel et bien payés à Gil Vicente à l'avenir. L'Espagnol coûtera 8 millions d'euros et 2 millions de bonus au RSCA.

Un record, car malgré ce que prétend Transfermarkt, Nicolae Stanciu, annoncé à 11 millions sur la plate-forme référence des transferts, n'a coûté "que" un peu moins de 10 millions d'euros. Derrière, on retrouve deux autres joueurs à 8 et 7 millions d'euros : Bubacarr Sanneh et Michel Vlap.

Le signe indien : qui dit gros transfert dit flop à Anderlecht

La liste ne donne certainement pas le sourire aux supporters d'Anderlecht. Car jusqu'à présent, qui dit transfert record au Lotto Park... dit échec - et pas qu'un peu. Et le premier date d'avant l'arrivée de Marc Coucke : Nicolae Stanciu, alors qu'il avait sur papier toutes les qualités pour s'imposer au Sporting, n'a jamais justifié les 9,7 millions misés sur lui en 2016.

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S'il est celui, parmi les trois transferts records du club, qui a le plus tenu son rang avec 9 buts et 10 assists en 53 matchs, participant tout de même au dernier titre de champion de Belgique en date du RSCA, on en attendait beaucoup plus de Stanciu, qui s'est signalé par une irrégularité agaçante. Il partira pour 4 millions d'euros, sans jamais avoir convaincu le public et en faisant donc perdre beaucoup d'argent à un club déjà dans le rouge.

Ce n'est rien, pourtant, comparé aux flops de l'ère Coucke. Le premier est certainement le pire : Bubacarr Sanneh arrive en 2018 contre 8 millions d'euros, et personne n'a compris ce qui s'est passé, même sept ans plus tard. On se rappelle ainsi que Marc Coucke et Hein Vanhaezebrouck s'étaient écharpés au sujet de ce transfert, le coach et le président perdant du temps au fil du mercato jusqu'à se retrouver dos au mur, forcés de mettre une somme nettement trop élevée pour le joueur de Midtjylland.



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Quand Anderlecht avait proposé... 6 millions, Vanhaezebrouck trouvait déjà que c'était trop, révélait Coucke sur la VRT un an plus tard. Est-ce cette étiquette indélébile de joueur trop cher qui a empêché Sanneh de s'imposer ? De manière réaliste, on peut supposer que le Gambien n'avait tout simplement pas le niveau pour Anderlecht. Mais de là à passer autant à côté de son sujet ?

Michel Vlap, ou quand Marc Coucke en faisait trop

Mais si Bubacarr Sanneh était arrivé sur la pointe des pieds et si tout le monde savait à l'époque qu'Anderlecht faisait une folie, le cas Michel Vlap est bien différent. Quand le Néerlandais signe à Anderlecht, Marc Coucke met les petits plats dans les grands et on se dit que les Mauves ont frappé un grand coup.

Nous étions à Venlo pour la conférence de presse de présentation de Vlap, lors de la préparation estivale de 2019. On aurait cru que le RSC Anderlecht venait de signer la réincarnation de Rob Rensenbrink (qui n'était, certes, pas encore décédé à l'époque, mais vous comprenez l'idée). Transféré pour 7,9 millions d'euros, le Néerlandais faisait part de son rêve de jouer un jour pour le FC Barcelon. Sa famille, présente, rayonnnait : on avait l'impression d'assister à une scène de film.

Et alors que Michel Vlap avait sur papier l'ADN du RSCA à 100%, jusqu'à cette arrogance néerlandaise qui réussissait auparavant à l'ombre du Parc Astrid (le flop Hatenboer commence à faire penser que cette époque est révolue), rien ne se passera comme prévu. Pourtant, sur le plan purement statistique, 11 buts en 36 matchs, ce n'est pas si mal - mais il fallait voir le Néerlandais se traîner sur le terrain comme une âme en peine pour comprendre. Vincent Kompany non plus n'était pas convaincu, et il a progressivement écarté Vlap du terrain, jusqu'à un départ par la petite porte.

Antoine Sibierski prend un risque calculé avec Santi Garcia

Le nouveau directeur sportif du RSC Anderlecht prend donc un risque : celui de voir Santi Garcia rejoindre Stanciu, Sanneh et Vlap dans la liste des "records maudits". Mais Antoine Sibierski, tout d'abord, le sait : Anderlecht n'a pas le choix - le besoin d'un très solide renfort au milieu de terrain est évident. En ayant vendu De Cat et Saliba pour de coquettes sommes, c'est la moindre des choses.

Ensuite, au contraire de certains de ses prédécesseurs, Sibierski n'a pas passé l'été à tenter d'attirer un nom ronflant. Pas de Hazard, Vertonghen, Dolberg, Nasri, Chadli dont le salaire venait peser aussi lourd sur les finances du club à moyen terme qu'un gros montant d'achat. Mieux vaut dépenser beaucoup d'argent pour un joueur dont on est sûr du potentiel que se retrouver coincé avec une "star" assise sur un contrat mirobolant (pensons à Rits, Trebel ou Foket...).

Reste à être en effet sûr de son coup, car au contraire d'un Club de Bruges, Anderlecht ne peut pas se permettre un nouvel échec à 10 millions d'euros. Si Santi Garcia n'amène pas autant qu'espéré, ce sera un boulet que traînera Sibierski sur ses prochains mercatos.