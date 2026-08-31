Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

L'AS Monaco s'est imposé face à l'OM sur le score de 2-0 au stade Louis II dimanche soir. Les hommes de Filipe Luís ont pu compter sur une énorme prestation de l'ancien joueur du Cercle de Bruges, Paris Brunner, qui s'est offert un doublé.

Les Monégasques sont seuls en tête du classement de la Ligue 1 avec six points sur six après deux journées. C'est d'ailleurs la première fois depuis la saison 2008-2009 qu'une équipe occupe seule la tête de la Ligue 1 après avoir remporté ses deux premiers matchs de championnat. À l'époque, Grenoble avait réalisé pareille performance.

Lors de cette rencontre entre l'AS Monaco et l'OM, c'est Paris Brunner qui s'est mis en avant. L'ancien Groen en Zwart a d'abord inscrit le premier but de la tête sur un centre d'Aleksandr Golovin à la 13e minute de jeu et s'est ensuite offert un doublé huit minutes après le retour des vestiaires. Cette fois, il a réalisé un superbe numéro en solitaire sur le côté droit après avoir été lancé par une longue passe d'Eric Dier.

FT | L'ancien joueur de Cercle Brugge Paris Brunner s'offre un doublé et permet à Monaco de s'imposer face à l'OM ! 🇲🇨💥 #ASMOM pic.twitter.com/rVONADCMr1 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 30, 2026

Filipe Luis élogieux envers Paris Brunner

Filipe Luis s'est exprimé sur la prestation de ce joueur au micro de Ligue 1+ après la rencontre : "Je suis très content du match de l’équipe. Paris est un joueur fabuleux, il a fait un grand match. Il a cette passion, cette envie de tout donner. S’il est titulaire, c’est qu’il le mérite. Mais l’équipe a fait un grand match, j’espère que ça va continuer. C’est un groupe très jeune qui a besoin de soutien et de confiance, mais ça se passe très bien."



Paris Brunner a évolué en prêt au Cercle de Bruges en provenance de l'AS Monaco lors de la saison 2024-2025. Sous les couleurs brugeoises, il avait disputé un total de 28 matchs toutes compétitions confondues et inscrit six buts. Lors de son passage chez les Groen en Zwart, il avait notamment pu disputer la Conference League, où les Brugeois avaient été jusqu'en huitièmes de finale.