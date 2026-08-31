Voici combien va toucher le KRC Genk dans le transfert de Zakaria El Ouahdi à Hambourg

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Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente.

Zakaria El Ouahdi, qui a réussi la deuxième partie de sa visite médicale, est bel et bien sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Après la victoire 4-0 de Genk face au SK Beveren, le latéral droit marocain avait d’ailleurs fait ses adieux au public limbourgeois.

Selon l’expert des transferts Sacha Tavolieri, le montant de l’opération s’élève à huit millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter quatre millions d’euros de bonus, portant ainsi le transfert à un total de 12 millions d’euros.

Genk pourrait encore toucher plus

Le KRC Genk aurait également négocié un important pourcentage à la revente. Une clause qui pourrait permettre au club limbourgeois de récupérer une somme supplémentaire si Zakaria El Ouahdi poursuit sa progression à Hambourg avant d’être transféré vers un autre club.

Au total, l’opération pourrait donc rapporter jusqu’à douze millions d’euros à Genk, sans compter les revenus liés à une éventuelle future revente. En Allemagne, le joueur devrait signer un contrat portant sur cinq saisons.

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