Voici combien va toucher le KRC Genk dans le transfert de Zakaria El Ouahdi à Hambourg
Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente.
Zakaria El Ouahdi, qui a réussi la deuxième partie de sa visite médicale, est bel et bien sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Après la victoire 4-0 de Genk face au SK Beveren, le latéral droit marocain avait d’ailleurs fait ses adieux au public limbourgeois.
Selon l’expert des transferts Sacha Tavolieri, le montant de l’opération s’élève à huit millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter quatre millions d’euros de bonus, portant ainsi le transfert à un total de 12 millions d’euros.
Genk pourrait encore toucher plus
Le KRC Genk aurait également négocié un important pourcentage à la revente. Une clause qui pourrait permettre au club limbourgeois de récupérer une somme supplémentaire si Zakaria El Ouahdi poursuit sa progression à Hambourg avant d’être transféré vers un autre club.
Au total, l’opération pourrait donc rapporter jusqu’à douze millions d’euros à Genk, sans compter les revenus liés à une éventuelle future revente. En Allemagne, le joueur devrait signer un contrat portant sur cinq saisons.
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