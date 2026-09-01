Accord verbal conclu : Wout Faes trouve enfin une porte de sortie ?

Désespérément à la recherche d'une porte de sortie après son retour de prêt à l'AS Monaco, Wout Faes devrait rebondir à West Ham. Un accord verbal aurait été trouvé la nuit dernière entre le club d'EFL Championship et Leicester City.

Dans sa dernière année de contrat à Leicester City, Wout Faes devrait quitter le club anglais, évoluant désormais en League One (troisième division), cet été. Absent de l'effectif des Foxes depuis le début de saison, le joueur belge cherchait une solution pour partir.

C'est donc finalement du côté de West Ham qu'il devrait poursuivre sa carrière. Le natif de Mol devrait parapher un contrat de trois saisons en Angleterre, selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, que nous sommes en mesure de confirmer.

Un passage à l'AS Monaco qui n'a pas convaincu le club de lever son option d'achat

La saison dernière, Wout Faes a disputé quelques matchs lors de la première partie de saison avec Leicester avant d'être prêté à l'AS Monaco, où il a évolué sous les ordres de Sébastien Pocognoli. À l'été 2025, il voulait déjà partir de Leicester après la relégation en EFL Championship, mais cela n'avait pas abouti, comme il l'avait expliqué lors de son arrivée chez les Monégasques l'hiver dernier : "Il y avait la volonté d’un départ des deux côtés, mais malgré quelques contacts avec des clubs, ça ne s’est pas fait. Le coach m’a donc réintégré au groupe, mais pour plusieurs raisons cela n’a pas fonctionné."

"Ensuite vous connaissez le football, ça peut aller vite dans les deux sens, et j’en suis un bon exemple. Maintenant je suis content d’être là, j’ai fait mon travail extra pour pouvoir être prêt directement quand j'arrive", avait-il conclu.

À Monaco, il a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues et n'a pas convaincu la formation de Ligue 1 de lever l'option d'achat. En signant à Monaco, il a un temps rêvé de disputer la Coupe du monde 2026, mais cela ne s'est finalement pas produit. "Forcément il y a la Coupe du Monde 2026 dans un coin de ma tête, chaque joueur pense à cela. J’ai personnellement déjà goûté à l’équipe nationale, j’ai disputé l’Euro et j’ai été un temps titulaire indiscutable."



"C’était plus compliqué par la suite du fait de la situation avec Leicester, mais pour moi il est évident que c’est une motivation supplémentaire. Ensuite, je viens ici pour jouer des matchs, donc c’est à moi de me montrer, et la sélection ce sera un extra si ça se présente."





Écarté du groupe à Leicester, Wout Faes devrait désormais tenter de se relancer avec les Hammers

Depuis le début de saison, Wout Faes ne figure pas dans le groupe de Leicester City. Étant désormais le joueur à la plus grosse valeur marchande du club, étant estimé à 10 millions d'euros selon Transfermarkt, il était à la recherche d'une porte de sortie.



Si son transfert à West Ham est confirmé, il aura la possibilité d'évoluer dans une équipe jouant le haut du classement dans l'antichambre du football anglais. En théorie du moins, puisque pour l'instant les Hammers ont démarré leur saison difficilement avec deux points pris en trois matchs de championnat.