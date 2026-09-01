Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

L'Union Saint-Gilloise continue de miser sur des joueurs évoluant à un niveau inférieur. Cette fois, les Bruxellois sont allés chercher Dennis Egel en quatrième division allemande. Le défenseur va franchir un énorme cap dans sa carrière en quittant la Regionalliga pour rejoindre les Bruxellois.

Jusqu’il y a peu, le défenseur évoluait à un niveau qui semble bien éloigné du sommet du football européen. Mais l’Union décèle clairement chez lui des qualités qui correspondent à son modèle de recrutement. Ces dernières années, les Bruxellois ont d’ailleurs prouvé à plusieurs reprises qu’ils n’attendaient pas forcément qu’un talent se fasse un nom au plus haut niveau pour passer à l’action.

Dennis Egel évolue encore en quatrième division allemande

Dennis Egel devrait être le nouvel exemple de cette stratégie, écrit le média allemand Absolut Fussball. À Walldorf, il s’est imposé comme un élément important de la défense et ses performances ont attiré l’attention de l’Union.

Dans un premier temps, son club allemand ne souhaitait pas le laisser partir aussi facilement. La perspective de perdre l’un de ses éléments importants avait suscité certaines réticences. Walldorf a finalement accepté de céder son défenseur et lui a donné le feu vert pour rejoindre la Belgique.

Le fait que l’Union soit allée chercher un joueur en quatrième division allemande n’est pas un hasard. Ces dernières années, le club bruxellois a beaucoup misé sur l’analyse de données et le scouting de joueurs qui évoluent encore sous le radar des grands clubs européens. L’objectif est clair : identifier rapidement ces profils, les développer et leur permettre de franchir un cap dans un environnement où ils peuvent démontrer leur valeur à un niveau supérieur.

Encore un joli coup de l’Union ?

Pour Denis Egel, il s’agira d’un changement de dimension complet. Il va quitter la Regionalliga pour rejoindre un club habitué aux compétitions européennes ces dernières saisons et qui nourrit encore de grandes ambitions cette année. L’Union a certes été éliminée par Bodø/Glimt lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions, mais reste engagée sur la scène européenne avec l'Europa League.





Ce transfert s’inscrit également dans la stratégie plus globale de l’Union, qui consiste à rechercher constamment des profils intéressants, y compris dans des championnats qui peuvent sembler moins évidents au premier abord. Les Bruxellois ont déjà recruté plusieurs joueurs grâce à leur modèle de scouting avant de les voir franchir un important cap dans leur carrière.