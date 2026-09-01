"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

Ce mercredi, le Bayern affrontera le VfL Osnabrück, formation de 2. Bundesliga, au premier tour de la Coupe d'Allemagne. Champions en titre dans la compétition, les Bavarois espèrent évidemment décrocher une nouvelle fois le trophée. Pour cela, il faudra avancer étape par étape, à commencer par cette rencontre qui peut toujours s'avérer piégeuse. Vincent Kompany a pris la parole en conférence de presse ce mardi, à la veille du match.

Vincent Kompany n'est pas du genre à crier victoire trop vite. L'ancien Diable Rouge sait qu'il faudra se méfier du VfL Osnabrück : "Le plus important, c’est de comprendre que ce match pourrait être difficile et de ne pas sous-estimer l’adversaire. J’ai beaucoup entendu parler du Bremer Brücke. Il faut toujours trouver la solution à ce genre de défi, que ce soit en Ligue des champions, en Bundesliga ou en Coupe."

"L’objectif reste toujours de gagner. Il faut prendre toutes ces informations en compte tout en maintenant le même niveau d’exigence. Trouver la solution n’est parfois pas simple, mais nous avons un effectif qui nous permet de le faire", a-t-il ajouté.

Jonas Urbig titulaire, une incertitude autour de Jamal Musiala

Dans les cages, Vincent Kompany a confirmé que Jonas Urbig sera titulaire à la place de Manuel Neuer : "Jonas Urbig débutera dans les buts demain. Au cours de la saison, ce sera comme la saison dernière. Nous avons déjà accordé une énorme confiance à Jonas. Il a disputé de nombreux matchs importants, notamment la finale de la Coupe. Ce sont des étapes qui montrent qu’il est capable de répondre présent lors des grands rendez-vous."

Vincent Kompany a annoncé que Serge Gnabry ne sera pas dans le groupe bavarois, mais a annoncé le retour du jeune Lennart Karl. "Il a déjà pu retrouver le terrain pendant quelques minutes, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous", a-t-il déclaré au sujet du milieu offensif de 18 ans.

Et Jamal Musiala sera-t-il de retour ? Absent ces dernières semaines en raison d’un trouble neurologique ayant provoqué plusieurs malaises, l’international allemand a été contraint de rester sur la touche en début de saison. "Concernant Jamal Musiala, nous faisons le point quotidiennement", a déclaré Vincent Kompany. "Nous n’avons pas encore eu de discussion aujourd’hui, puis nous prendrons une décision. Il s’est très bien entraîné. Il s’agit de choisir le bon moment. Est-ce que ce sera demain, ce week-end ou la semaine prochaine ? Je ne peux pas encore le dire."





La Coupe d'Allemagne, un véritable objectif

Vincent Kompany accorde beaucoup d'importance à la Coupe d'Allemagne : "Une fois qu’on a disputé une finale, on a toujours envie d’y retourner. Notre adversaire était Stuttgart, qui avait atteint la finale deux années de suite. Nous voulons désormais y parvenir nous aussi. Tout le monde peut nourrir ce rêve, même Osnabrück, qui rêve de vivre des moments particuliers dans cette compétition."

"La saison dernière, tout avait commencé contre Wiesbaden et cela n’avait pas été facile. Ces matchs sont généralement difficiles. Cela fait partie de la Coupe. Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat", a-t-il conclu.

Les Bavarois ont pour l'instant bien démarré leur saison. Ils ont remporté la Supercoupe d'Allemagne face à Dortmund (1-2) et sont venus à bout de Stuttgart (5-1) vendredi lors de la première journée de Bundesliga.