"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?
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L'Atalanta s'est imposée sur le score de 1-0 face à Bologne ce lundi soir. Charles De Ketelaere était titulaire pour la première fois de la saison en Serie A. Le Diable Rouge n'a pas réalisé une prestation grandiose, comme l'a souligné son entraîneur Maurizio Sarri après la rencontre.

Malgré toutes les rumeurs de transfert, Charles De Ketelaere devrait, semble-t-il, rester à l'Atalanta cet été. Le Diable Rouge a pris part à un match de barrage retour de Conference League et à deux matchs de Serie A cette saison. Ce lundi, il a disputé le premier en tant que titulaire. Face à Bologne, il a disputé 56 minutes avant d'être remplacé par Nicola Zalewski.

Un début de saison parfait pour l'Atalanta en Serie A

L'Atalanta a finalement décroché la victoire en toute fin de match grâce à une frappe de Lazar Samardžić (90+5e). Les Bergamasques réalisent un début de saison parfait avec deux victoires en deux matchs de Serie A.

L'entraîneur de l'Atalanta, Maurizio Sarri, a évoqué la prestation du Diable Rouge au micro de DAZN après le match : "Il est clair que c'est un joueur de qualité, mais il n'est pas encore totalement intégré à notre manière de jouer et de défendre."

"Il est revenu tard de la Coupe du monde et a ensuite été blessé. Il s'est très peu entraîné avec nous et, s'il n'a pas été performant ce soir, je pense que c'est de ma faute : je l'ai fait jouer trop tôt", a-t-il expliqué.

L'Atalanta ne brille pas forcément malgré les résultats

L'entraîneur a également reconnu que son équipe ne brillait pas en ce début de saison, mais se montre évidemment satisfait des résultats : "C'était notre quatrième match en onze jours, donc une prestation de ce genre peut arriver. Nous étions clairement beaucoup moins brillants que nos adversaires, surtout en première période. L'équipe s'est sacrifiée, mais notre niveau de jeu ne peut pas être celui-là : nous devons considérablement élever notre niveau."

"Nous prenons ces points avec satisfaction et nous sommes heureux que les supporters aient également pu ressentir cette satisfaction après un match difficile, avec cette victoire au bout. En termes de caractère, nous avons également bien réagi dans les moments difficiles, mais nous devons élever notre niveau."

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