Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment
Deviens fan de Belgique! 2667

Les Belges ont été très présents sur le mercato cet été. De gros transferts ont été conclus en Europe et quelques mouvements importants pourraient suivre avant la fermeture du marché.

Plusieurs Diables Rouges ont changé d'équipe pour rejoindre des clubs plus huppés, parfois contre des sommes très élevées. D'autres pourraient faire leurs valises avant la fermeture du marché. Les talents brésiliens, français, espagnols ou anglais ont longtemps eu la cote sur le marché des transferts. Cet été, les Belges sont eux aussi particulièrement demandés. La Premier League, la Serie A et la Bundesliga en ont accueilli plusieurs.

Matias Fernandez-Pardo, le Diable le plus cher

Matias Fernandez-Pardo en est l'un des meilleurs exemples. L'ailier de Lille va rejoindre Newcastle pour 60 millions d'euros et se trouve en Angleterre pour passer sa visite médicale. À 21 ans, le Belge va découvrir la Premier League après son passage dans le nord de la France.

Diego Moreira a changé de dimension cet été. L'ailier a quitté Strasbourg pour rejoindre l'AC Milan. Le club italien a déboursé 50 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 10 millions sous forme de bonus. Deux jeunes joueurs offensifs belges qui représentent à eux seuls plus de 100 millions d'euros sur ce mercato.

Malick Fofana va rejoindre Sunderland

L'Angleterre a apprécié le marché belge. Youri Tielemans a quitté Aston Villa pour rejoindre Manchester United contre 40 millions d'euros. Un autre Diable Rouge va désormais débarquer dans ce championnat. Malick Fofana est sur le départ à Lyon et va rejoindre Sunderland. Un accord verbal a été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 30 millions d'euros, plus bonus. Arsenal, dont le nom avait également été cité, n'a finalement jamais prévu de dépenser entre 35 et 40 millions d'euros pour le recruter. Fofana va ainsi à son tour rejoindre un club anglais comme Matías Fernandez-Pardo à Newcastle.

Des jeunes de 18 ans

Les très jeunes talents rapportent aussi de belles sommes. À 18 ans, Nathan De Cat a quitté Anderlecht pour Hoffenheim contre 18,5 millions d'euros. Liverpool a investi encore plus sur Lucca Brughmans, lui aussi âgé de 18 ans, avec un transfert de 35 millions d'euros. Jesse Bisiwu a quitté le Club NXT pour rejoindre le FC Barcelone contre 10 millions d'euros. Mika Godts a franchi un nouveau cap en quittant l'Ajax pour le PSG dans le cadre d'un transfert estimé à 45 millions d'euros.

Presque 300 millions d'euros

L'Italie n'est pas en reste puisque Arthur Theate a fait son retour à Bologne dans une opération de 17 millions d'euros. En additionnant Fernandez-Pardo, Moreira, Tielemans, Brughmans, De Cat, Godts, Bisiwu et Theate, les transferts atteignent 275,5 millions d'euros, sans compter les éventuels bonus liés à Moreira. Le total pourrait grimper si Fofana quitte Lyon pour au moins 35 millions.

En ne comptant que les Diables Rouges cités, le total dépasse les 230 millions d'euros (avec Fofana ça ferait 265 millions). Des joueurs confirmés aux talents de 18 ans, les Belges ont la cote cet été. Newcastle, l'AC Milan, Manchester United, Liverpool, Hoffenheim, le PSG, le FC Barcelone et Bologne ont tous misé sur un joueur belge. Arsenal pourrait bientôt rejoindre cette liste.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

16:23
OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

16:15
Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

15:50
Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

14:30
Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

15:40
Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula a signé son contrat avec un club de Serie A, Gabriel Jesus rejoint le FC Barcelone

Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula a signé son contrat avec un club de Serie A, Gabriel Jesus rejoint le FC Barcelone

15:21
"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

15:00
🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

14:40
Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

13:45
OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

13:28
Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

13:00
Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

12:30
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

11:51
Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour

Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour

11:11
L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

10:50
4
Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

10:00
1
Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

10:00
OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

09:00
Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

07:30
Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

07:00
Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre" Interview

Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre"

06:20
Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

23:00
Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

22:30
Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

22:00
Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

21:40
Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

20:40
Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

19:30
2
🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

19:00
C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht Réaction

C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht

18:20
4
Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

18:30
La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

17:00
🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

31/08
L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

31/08
"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre Interview

"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre

31/08
Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

31/08
OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

31/08

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 1
Pays-Bas Pays-Bas 24/09 Allemagne Allemagne
Serbie Serbie 24/09 Grèce Grèce
Norvège Norvège 24/09 Danemark Danemark
Portugal Portugal 24/09 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 25/09 France France
Italie Italie 25/09 Belgique Belgique
République tchèque République tchèque 26/09 Croatie Croatie
Angleterre Angleterre 26/09 Espagne Espagne

Dernières réactions

Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? den strep den strep a propos de Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved