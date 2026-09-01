Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

Les Belges ont été très présents sur le mercato cet été. De gros transferts ont été conclus en Europe et quelques mouvements importants pourraient suivre avant la fermeture du marché.

Plusieurs Diables Rouges ont changé d'équipe pour rejoindre des clubs plus huppés, parfois contre des sommes très élevées. D'autres pourraient faire leurs valises avant la fermeture du marché. Les talents brésiliens, français, espagnols ou anglais ont longtemps eu la cote sur le marché des transferts. Cet été, les Belges sont eux aussi particulièrement demandés. La Premier League, la Serie A et la Bundesliga en ont accueilli plusieurs.

Matias Fernandez-Pardo, le Diable le plus cher

Matias Fernandez-Pardo en est l'un des meilleurs exemples. L'ailier de Lille va rejoindre Newcastle pour 60 millions d'euros et se trouve en Angleterre pour passer sa visite médicale. À 21 ans, le Belge va découvrir la Premier League après son passage dans le nord de la France.

Diego Moreira a changé de dimension cet été. L'ailier a quitté Strasbourg pour rejoindre l'AC Milan. Le club italien a déboursé 50 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 10 millions sous forme de bonus. Deux jeunes joueurs offensifs belges qui représentent à eux seuls plus de 100 millions d'euros sur ce mercato.

Malick Fofana va rejoindre Sunderland

L'Angleterre a apprécié le marché belge. Youri Tielemans a quitté Aston Villa pour rejoindre Manchester United contre 40 millions d'euros. Un autre Diable Rouge va désormais débarquer dans ce championnat. Malick Fofana est sur le départ à Lyon et va rejoindre Sunderland. Un accord verbal a été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 30 millions d'euros, plus bonus. Arsenal, dont le nom avait également été cité, n'a finalement jamais prévu de dépenser entre 35 et 40 millions d'euros pour le recruter. Fofana va ainsi à son tour rejoindre un club anglais comme Matías Fernandez-Pardo à Newcastle.

Des jeunes de 18 ans

Les très jeunes talents rapportent aussi de belles sommes. À 18 ans, Nathan De Cat a quitté Anderlecht pour Hoffenheim contre 18,5 millions d'euros. Liverpool a investi encore plus sur Lucca Brughmans, lui aussi âgé de 18 ans, avec un transfert de 35 millions d'euros. Jesse Bisiwu a quitté le Club NXT pour rejoindre le FC Barcelone contre 10 millions d'euros. Mika Godts a franchi un nouveau cap en quittant l'Ajax pour le PSG dans le cadre d'un transfert estimé à 45 millions d'euros.





Presque 300 millions d'euros

L'Italie n'est pas en reste puisque Arthur Theate a fait son retour à Bologne dans une opération de 17 millions d'euros. En additionnant Fernandez-Pardo, Moreira, Tielemans, Brughmans, De Cat, Godts, Bisiwu et Theate, les transferts atteignent 275,5 millions d'euros, sans compter les éventuels bonus liés à Moreira. Le total pourrait grimper si Fofana quitte Lyon pour au moins 35 millions.

En ne comptant que les Diables Rouges cités, le total dépasse les 230 millions d'euros (avec Fofana ça ferait 265 millions). Des joueurs confirmés aux talents de 18 ans, les Belges ont la cote cet été. Newcastle, l'AC Milan, Manchester United, Liverpool, Hoffenheim, le PSG, le FC Barcelone et Bologne ont tous misé sur un joueur belge. Arsenal pourrait bientôt rejoindre cette liste.