Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula a signé son contrat avec un club de Serie A, Gabriel Jesus rejoint le FC Barcelone
Photo: FC Barcelone
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge
Le départ de Dodi Lukebakio du Benfica se précise. Le Diable Rouge pourrait quitter Lisbonne à titre définitif, alors que Sunderland tente désormais de s'attacher ses services. Le club de Premier League serait en discussions avec Benfica afin de trouver un accord pour son transfert. (Lire la suite)
Samuel Mbangula a signé son contrat avec Bologne
Samuel Mbangula va bel et bien rejoindre Arthur Theate à Bologne. Le joueur belge de 22 ans a paraphé son contrat ce mardi, rapporte le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. L'officialisation du transfert aura lieu dans les prochaines heures. Le natif de Bruxelles va ainsi quitter le Werder Brême, qu'il avait rejoint à l'été 2025 en provenance de la Juventus.
Un accord a été conclu entre les différentes parties sur un prêt payant de deux millions d'euros. Le montant de l'option d'achat est fixé à 13 millions d'euros, assorti de 250 000 euros de bonus.
OFFICIEL : Gabriel Jesus quitte Arsenal et rejoint le FC Barcelone
Aperçu dans les tribunes du Camp Nou lors de la victoire du FC Barcelone face au Rayo Vallecano (5-2) ce lundi soir, Gabriel Jesus semblait déjà plus que jamais proche d'être annoncé officiellement comme nouveau joueur du club catalan. C'est désormais confirmé officiellement : il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec les Catalans et quitte ainsi Arsenal.
👀 | La prochaine recrue du FC Barcelone Gabriel Jesus est déjà dans les tribunes du Camp Nou ! 🏟️🇧🇷 #BarçaRayo pic.twitter.com/MaEoYIDPTv— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 31, 2026
Le 10 décembre 2025, face au Club de Bruges en Ligue des champions, le joueur faisait son retour à la compétition après près de 11 mois d'absence à cause d'une grave blessure au ligament croisé antérieur du genou droit. Désormais, il est prêt pour un nouveau défi et sa carrière prend clairement un nouveau tournant.
Pressure. Intensity. Instinct. Goals.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2026
Gabriel Jesus. pic.twitter.com/cMyUEYBUbN
🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville
Lucas Stassin est proche de Séville. Peu utilisé à Saint-Étienne, l'attaquant belge de 21 ans pourrait rejoindre le club espagnol sous la forme d'un prêt. Les discussions sont bien avancées entre les deux clubs pour boucler rapidement cette opération avant la fin du mercato. (Lire la suite)
Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation
Depuis son départ de l'Antwerp, Arthur Vermeeren peine à trouver la stabilité nécessaire pour poursuivre sa progression. Après un passage compliqué à l'Atlético Madrid, puis au RB Leipzig, qui l'a prêté à l'Olympique de Marseille la saison dernière, le milieu de terrain de 21 ans pourrait une nouvelle fois changer d'air. Le PSV Eindhoven se montre concret pour l'accueillir en prêt. Galatasaray reste également attentif à sa situation. (Lire la suite)
Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert
Désespérément à la recherche d'une porte de sortie après son retour de prêt à l'AS Monaco, Wout Faes devrait rebondir à West Ham. Un accord verbal aurait été trouvé la nuit dernière entre le club d'EFL Championship et Leicester City. (Lire la suite)
OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League
Genk est à la recherche de renforts en défense. Sur le flanc droit, mais aussi dans l'axe. Le Racing est d'ailleurs sur le point d'aller piocher au Cercle de Bruges. Un profil expérimenté dans notre championnat qui apportera son leadership à l'arrière-garde limbourgeoise. (Lire la suite)
Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht
Santi García ne rejoindra finalement plus que probablement pas Anderlecht. Malgré des négociations poussées avec Gil Vicente, les Bruxellois n'ont pas réussi à trouver un accord avec le club portugais, qui réclamait environ huit millions d'euros et 20 % sur une future revente. Le Sporting pourrait désormais se tourner vers Romeo Amane, milieu ivoirien du Rapid Vienne. (Lire la suite)
Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande
L'Union Saint-Gilloise continue de miser sur des joueurs évoluant à un niveau inférieur. Cette fois, les Bruxellois sont allés chercher Dennis Egel en quatrième division allemande. Le défenseur va franchir un énorme cap dans sa carrière en quittant la Regionalliga pour rejoindre les Bruxellois. (Lire la suite)
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga
Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente. (Lire la suite)
OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle
Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues". (Lire la suite)
Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour
Timothé Nkada retrouvera-t-il sa France natale avant la clôture du mercato ? L’attaquant du Standard de Liège suscite l’intérêt de Troyes, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Le club aubois est même passé à l’action, mais sa première proposition n’a pas convaincu les dirigeants liégeois. (Lire la suite)
Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient
Après un prêt réussi à Helmond Sport, Noah Makanza attire désormais les convoitises. Le milieu congolais pourrait bien quitter Malines cet été. Plusieurs clubs étrangers sont intéressés. Il devra bientôt prendre une grande décision. (Lire la suite)
Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe
Simon Adingra s'apprête à quitter Sunderland sous la forme d'un prêt pour rejoindre l'Ajax Amsterdam. L'ancien ailier gauche de l'Union Saint-Gilloise (2022-2023) aurait trouvé un accord personnel avec la formation néerlandaise, rapporte le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Sunderland et l’Ajax devraient désormais finaliser et signer les accords ce mardi. (Lire la suite)
Nouvelle recrue à Courtrai
Le KV Courtrai a officialisé ce mardi la signature en prêt du Slovénien Rok Štorman. Le milieu offensif rejoint les Courtraisiens avec un contrat jusqu'en fin de saison (30 juin 2027).
Le directeur sportif Nils Vanneste a pris la parole sur la nouvelle recrue courtraisienne : "L’arrivée de Rok est le résultat d’un dossier sur lequel nous travaillions depuis un certain temps. Les discussions et les négociations duraient depuis un bon moment, mais ce n’était pas un dossier simple. Finalement, nous sommes parvenus à boucler le transfert et à faire venir Storman à Courtrai."
Welkom, Rok! 🙌 pic.twitter.com/8M3F70HCxr— KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 1, 2026
OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice
Après la relégation en deuxième division de Wolfsburg, il était évident que Mohamed Amoura ne s'éterniserait pas en Allemagne. Sa future destination serait désormais connue : l'OGC Nice, rejoint voici peu par Axel Witsel. (Lire la suite)
Mike Penders voit un concurrent quitter Chelsea pour rejoindre la Serie A
Robert Sánchez, concurrent de Mike Penders à Chelsea, va rejoindre Côme sous la forme d'un prêt, rapporte le spécialiste des transferts Fabrizio Romano : "Here We Go". Les deux clubs ont trouvé un accord sur les conditions du prêt. Le gardien de 28 ans va s'en aller de Chelsea après la signature d'Emiliano Martínez, arrivé cet été en provenance d'Aston Villa.
À Côme, le portier espagnol entrera en concurrence avec l'ancien gardien de l'Antwerp Jean Butez. Le club italien recherchait un portier après le départ de Noel Törnqvist vers Monza.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Como reach verbal agreement over loan deal to sign Robert Sánchez, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Como and #CFC agree on loan terms as the Spanish goalkeeper replaces Tornqvist who’s joining Monza in Serie A.
New chapter for Sánchez after Dibu joined Chelsea. pic.twitter.com/dic7vq9qpm
Folarin Balogun va rejoindre Everton
Folarin Balogun, buteur américain qui avait notamment fait grand bruit cet été suite à la levée de sa suspension après un carton rouge lors de la Coupe du monde avant d'affronter la Belgique en huitièmes de finale, va rejoindre Everton. L'attaquant va signer pour un montant de 45 millions d'euros, assorti de cinq millions d'euros de bonus avec un pourcentage à la revente. Un accord a été trouvé entre l'AS Monaco et les Toffees, révèle le spécialiste des transferts Fabrizio Romano.
Les négociations sur les conditions personnelles ont également désormais été conclues pour un contrat de quatre ans avec une option pour une année supplémentaire. Il passera sa visite médicale ce mardi. Fabrizio Romano a déclaré que le deal est bouclé : "Here We Go".
Fabrizio Romano a également révélé que Jack Grealish va rejoindre Everton sous la forme d'un prêt en provenance de Manchester City.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton agree personal terms with Folarin Balogun on four year deal with one year option, here we go! 🇺🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Club to club agreement done at €45m plus €5m add-ons and sell-on clause as revealed.
USMNT striker authorized to travel for medical on Tuesday. #efc pic.twitter.com/hZ2z6Yxjyk
Mykhaylo Mudryk en route vers un prêt payant avec option d'achat à Tottenham
Suspendu depuis décembre 2024 après un contrôle positif au meldonium, Mykhaylo Mudryk est de nouveau autorisé à jouer au football professionnel. L'Ukrainien de 25 ans va désormais rejoindre Tottenham, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Le journaliste italien a lancé son célèbre "Here We Go", signifiant que le deal s'est conclu.
L'ailier gauche va rejoindre les Spurs sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat non obligatoire. Il y retrouvera l'entraîneur Roberto De Zerbi, qu'il avait connu lors de la saison 2021-2022 avec le Shakhtar Donetsk.
Tosin Adarabioyo va également quitter Chelsea pour rejoindre les Spurs pour un montant de 8,18 millions d'euros, hors bonus, rapporte Fabrizio Romano.
🚨⚪️ BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 not mandatory in the agreement.
The Ukrainian will re-join De Zerbi. 🇺🇦 pic.twitter.com/4tEibnZVrw
Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club
Arthur Vermeeren pourrait une nouvelle fois changer de club cet été. Le milieu belge n'entrerait plus dans les plans de Leipzig et pourrait chercher une solution. (Lire la suite)
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
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