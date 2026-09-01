L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel
Photo: © photonews
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L'Union Royale Belge de Football a annoncé ce lundi se séparer de son attaché de presse, David Steegen, en poste depuis mars 2025. Ce visage bien connu des coulisses du football belge avait également occupé ce poste au RSC Anderlecht de 2009 à 2019.

Nicolas Baccus

Mathieu Istace sera le nouvel attaché de presse des Diables Rouges

Le nom du successeur de David Steegen est désormais connu. Il s'agit de Mathieu Istace, journaliste sportif de 41 ans qui travaille dans les médias depuis près de 20 ans. Il prendra officiellement ses fonctions de "Head of Communication & Content" le 15 septembre prochain et occupera également le rôle d'attaché de presse des Diables Rouges.

Mathieu Istace a travaillé plusieurs années pour la maison de production Woestijnvis ainsi que pour des médias comme RTL, Pickx Sports, la RTBF ou, plus récemment, Play Sports.

"Je suis ravi de recevoir cette magnifique opportunité, qui va me permettre de continuer à allier passion et travail", a-t-il déclaré. "Grâce à mes expériences professionnelles jusqu’à présent, j’ai pu vivre des moments incroyables au niveau du football de clubs, mais travailler au sein de la Fédération Belge de Football et au contact direct de nos équipes nationales me motive au plus haut point. J’ai vraiment hâte d’entamer ce nouveau défi, pour lequel je donnerai le meilleur de moi-même avec l’aide de mes collègues.

L'Union Royale Belge de Football a annoncé ce lundi se séparer de son attaché de presse, David Steegen, en poste depuis mars 2025. Ce visage bien connu des coulisses du football belge avait également occupé ce poste au RSC Anderlecht de 2009 à 2019.

Son nom ne dit peut-être rien aux supporters des Diables Rouges, mais son visage bien : David Steegen, en tant qu'attaché de presse de l'Union Belge, était présent aux côtés de Rudi Garcia et de chaque Diable Rouge présent en conférence de presse. Les supporters du RSC Anderlecht se rappellent aussi de son passage au Lotto Park de 2009 à 2019 dans ce même rôle, puis de 2020 à 2022 en tant que responsable des affaires publiques.

David Steegen était en poste depuis mars 2025 à l'URBSFA, et avait alors succédé à Stefan Van Loock. Il aura donc suivi toute "l'ère" Rudi Garcia, des matchs de Nations League face à l'Ukraine à la Coupe du Monde 2026. Mais la fédération a annoncé mettre fin à leur collaboration via un communiqué officiel publié ce lundi.

Mark Van Bommel connaîtra un nouvel attaché de presse

"La fédération belge de football et David Steegen ont décidé de mettre fin à leur collaboration", annonce le communiqué de la fédération belge. "Ni l'URBSFA ni David Steegen ne communiqueront davantage à ce sujet pour le moment. La fédération belge de football remercie David Steegen pour son travail et lui souhaite le meilleur pour la suite".

On ignore encore l'identité du successeur de David Steegen au poste d'attaché de presse des Diables Rouges. Il devrait cependant être révélé rapidement, puisque la campagne de Ligue des Nations 2026-2027 commence dès ce mois de septembre, avec une première sélection de Mark Van Bommel, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges.

La Belgique entamera sa campagne le 25 mars prochain par un déplacement en Italie, au Stadio Olimpico. Trois jours plus tard, le 28 mars, c'est la France qui se déplacera au Stade Roi Baudouin. 

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