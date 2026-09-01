L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

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L'Union Royale Belge de Football a annoncé ce lundi se séparer de son attaché de presse, David Steegen, en poste depuis mars 2025. Ce visage bien connu des coulisses du football belge avait également occupé ce poste au RSC Anderlecht de 2009 à 2019.