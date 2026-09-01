Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

Arthur Vermeeren pourrait une nouvelle fois changer de club cet été. Le milieu belge n'entrerait plus dans les plans de Leipzig et pourrait chercher une solution.

Arthur Vermeeren est de retour à Leipzig cet été après une saison en prêt à l'Olympique de Marseille. Le milieu belge a disputé 26 rencontres avec le club français, mais son passage à Marseille n'a pas débouché sur un transfert définitif. De retour en Allemagne, son avenir est incertain.

Le PSV s'intéresse à Vermeeren

Le PSV étudie la possibilité de recruter le milieu de terrain sous la forme d'un prêt. Les discussions sont en cours et un prêt pourrait constituer une solution pour toutes les parties.

Un tel transfert pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu. Ses chances de s'imposer à Leipzig sont très limitées. L'entraîneur ne compterait plus sur lui et son salaire représenterait une charge importante pour le club allemand.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 20 millions d'euros. Le Diable conserve une belle cote, malgré plusieurs changements de club ces dernières années et des difficultés à s'installer comme titulaire.

Vermeeren a explosé très jeune en Belgique

Vermeeren a éclos très jeune à l'Antwerp, où il est devenu l'un des talents les plus en vue de Belgique. En janvier 2024, il avait rejoint l'Atlético Madrid.





Son passage en Espagne n'a pas fonctionné. Vermeeren n'a joué que cinq matchs avant de partir en prêt à Leipzig durant l'été 2024. Un an plus tard, le club allemand avait décidé de le recruter pour 20 millions d'euros.

À Leipzig, Vermeeren a disputé 31 matchs. Il a été prêté à Marseille, où il a ajouté 26 apparitions à son compteur. Un prêt au PSV est sur la table et pourrait lui permettre de retrouver du rythme et de la confiance.