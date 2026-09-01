OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

C'était dans l'air : une saison après son prêt en provenance de Genk, Andi Zeqiri va retrouver Sclessin. Il a été loué par le club polonais de Widzew Łódź, où il se trouvait sur une voie de garage.

Le Standard de Liège tient son nouvel attaquant, quelques heures après avoir officialisé le départ de Thomas Henry. Après une saison passée en Pologne, Andi Zeqiri va retrouver les bords de Meuse, où il avait déjà évolué avec succès lors de la saison 2024-2025. L’international suisse revient sous la forme d’un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat.

Le retour d'Andi Zeqiri intervient alors que le Standard a profondément remanié son secteur offensif ces derniers jours. Les départs de Thomas Henry, qui s’est engagé avec la Reggiana en Italie, et de Timothé Nkada, prêté à Troyes avec option d’achat, ont notamment libéré de la place dans le noyau liégeois.

Une saison à 10 buts à Sclessin

Zeqiri connaît parfaitement la maison. Prêté par le Racing  Genk lors de l'exercice 2024-2025, le Suisse avait rapidement trouvé ses marques sous le maillot rouche. En 26 apparitions, il avait terminé la saison en plantant 10 roses et en délivrant 4 décisives. Des statistiques qui lui avaient permis d'être le meilleur buteur du Standard à l'époque - les exigences n'étaient pas bien hautes. Le Standard n’avait toutefois pas levé l’option d’achat, jugée trop élevée, et le joueur avait finalement quitté Genk pour rejoindre le Widzew Łódź en Pologne.

Sur une voie de garage en Pologne

Son aventure polonaise ne s’est cependant pas déroulée comme espéré. En manque de temps de jeu et placé sur la voie de garage par son club, Andi Zeqiri souhaitait retrouver un environnement dans lequel il pourrait relancer sa carrière. Le Standard représente donc une destination logique pour un joueur qui avait particulièrement apprécié son premier passage à Sclessin.

Pour les "Rouches", ce retour apporte un profil connu, expérimenté et surtout déjà performant sous les couleurs liégeoises. Reste désormais à savoir s’il parviendra à retrouver rapidement le niveau affiché lors de son premier passage en bord de Meuse.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Widzew Lódz
Andi Zeqiri

Plus de news

Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

22:00
Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

21:30
OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

16:41
OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

21:00
Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

21:21
Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

20:30
OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

20:45
Un remplaçant surprise en vue (mais connu de Vitor Bruno) pour remplacer N'Diaye à Anderlecht

Un remplaçant surprise en vue (mais connu de Vitor Bruno) pour remplacer N'Diaye à Anderlecht

19:30
OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

19:00
Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

18:00
"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

18:30
OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

16:35
Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

17:30
3
L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

17:00
2
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

16:23
OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

16:15
Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

15:50
Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

15:40
"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

15:00
Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

14:30
🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

14:40
OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

13:28
Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

14:00
Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

13:45
Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

13:00
Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

12:30
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

11:51
Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre" Interview

Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre"

06:20
L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

10:50
4
Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

10:00
Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

10:00
1
OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

09:00
Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

07:30
Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

07:00
Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

23:00
Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved