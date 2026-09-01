OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

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Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente.