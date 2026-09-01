OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga
Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente.
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga
C'est désormais officiel, Zakaria El Ouahdi est un joueur de Hambourg. Le club de Bundesliga a officialisé la nouvelle ce mardi matin. Le Marocain a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2031.
Le joueur de 24 ans a exprimé ses premiers mots lors de sa signature : "Je suis très heureux de mon transfert au HSV. C'est un grand club allemand avec une riche histoire. J'ai hâte de jouer au Volkspark. D'après ce que j'ai pu voir, le stade est toujours plein. Je veux enthousiasmer les supporters avec mon style de jeu et je peux leur promettre que je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour le club."
𝑴𝒐𝒊𝒏 𝒊𝒏 𝑯𝒂𝒎𝒃𝒖𝒓𝒈, 𝒁𝒂𝒌𝒂𝒓𝒊𝒂! 🤝— Hamburger SV (@HSV) September 1, 2026
Wir haben den 24-jährigen Nationalspieler Marokkos verpflichtet. Zakaria El Ouahdi wechselt vom belgischen Erstligisten KRC Genk zu uns und wird künftig mit der Nummer 7 auflaufen. ✍️
🗣️ „Ich kann es kaum erwarten, im Volkspark… pic.twitter.com/aQ0TJRiov6
Le transfert est bouclé : Zakaria El Ouahdi pose avec le maillot de son nouveau club
Zakaria El Ouahdi peut déjà se considérer comme un joueur de Hambourg. Le Marocain a posé avec son nouveau maillot dans le stade du club allemand, signe que toutes les étapes de son transfert sont terminées. Il ne manque plus que l'annonce officielle du HSV pour confirmer son arrivée en provenance du KRC Genk.
Le latéral droit va signer pour cinq saisons avec sa nouvelle équipe. Genk récupérera huit millions d'euros dans l'opération, avec quatre millions supplémentaires possibles grâce aux bonus. Le club limbourgeois a prévu un pourcentage sur une future revente. Après avoir salué les supporters à la suite de la victoire contre Beveren ce week-end, El Ouahdi est prêt à commencer son aventure en Allemagne.
✅🔵⚪️ Officiel & Confirmé !— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2026
🇲🇦 Comme attendu, Zakaria El Ouahdi, ici en photo avec son père et agent Mohamed Achahbar, est un joueur du Hamburger SV. #hsv #jpl pic.twitter.com/J7Eic3R9PP
Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente.
Zakaria El Ouahdi, qui a réussi la deuxième partie de sa visite médicale, est bel et bien sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Après la victoire 4-0 de Genk face au SK Beveren, le latéral droit marocain avait d’ailleurs fait ses adieux au public limbourgeois.
Selon l’expert des transferts Sacha Tavolieri, le montant de l’opération s’élève à huit millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter quatre millions d’euros de bonus, portant ainsi le transfert à un total de 12 millions d’euros.
Genk pourrait encore toucher plus
Le KRC Genk aurait également négocié un important pourcentage à la revente. Une clause qui pourrait permettre au club limbourgeois de récupérer une somme supplémentaire si Zakaria El Ouahdi poursuit sa progression à Hambourg avant d’être transféré vers un autre club.
Au total, l’opération pourrait donc rapporter jusqu’à douze millions d’euros à Genk, sans compter les revenus liés à une éventuelle future revente. En Allemagne, le joueur devrait signer un contrat portant sur cinq saisons.
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