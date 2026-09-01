OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

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Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente.

Nicolas Baccus

OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

C'est désormais officiel, Zakaria El Ouahdi est un joueur de Hambourg. Le club de Bundesliga a officialisé la nouvelle ce mardi matin. Le Marocain a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2031.

Le joueur de 24 ans a exprimé ses premiers mots lors de sa signature : "Je suis très heureux de mon transfert au HSV. C'est un grand club allemand avec une riche histoire. J'ai hâte de jouer au Volkspark. D'après ce que j'ai pu voir, le stade est toujours plein. Je veux enthousiasmer les supporters avec mon style de jeu et je peux leur promettre que je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour le club."

Le transfert est bouclé : Zakaria El Ouahdi pose avec le maillot de son nouveau club

Zakaria El Ouahdi peut déjà se considérer comme un joueur de Hambourg. Le Marocain a posé avec son nouveau maillot dans le stade du club allemand, signe que toutes les étapes de son transfert sont terminées. Il ne manque plus que l'annonce officielle du HSV pour confirmer son arrivée en provenance du KRC Genk.

Le latéral droit va signer pour cinq saisons avec sa nouvelle équipe. Genk récupérera huit millions d'euros dans l'opération, avec quatre millions supplémentaires possibles grâce aux bonus. Le club limbourgeois a prévu un pourcentage sur une future revente. Après avoir salué les supporters à la suite de la victoire contre Beveren ce week-end, El Ouahdi est prêt à commencer son aventure en Allemagne.

Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente.

Zakaria El Ouahdi, qui a réussi la deuxième partie de sa visite médicale, est bel et bien sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Après la victoire 4-0 de Genk face au SK Beveren, le latéral droit marocain avait d’ailleurs fait ses adieux au public limbourgeois.

Selon l’expert des transferts Sacha Tavolieri, le montant de l’opération s’élève à huit millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter quatre millions d’euros de bonus, portant ainsi le transfert à un total de 12 millions d’euros.

Genk pourrait encore toucher plus

Le KRC Genk aurait également négocié un important pourcentage à la revente. Une clause qui pourrait permettre au club limbourgeois de récupérer une somme supplémentaire si Zakaria El Ouahdi poursuit sa progression à Hambourg avant d’être transféré vers un autre club.


Au total, l’opération pourrait donc rapporter jusqu’à douze millions d’euros à Genk, sans compter les revenus liés à une éventuelle future revente. En Allemagne, le joueur devrait signer un contrat portant sur cinq saisons.

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