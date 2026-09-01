Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour

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Timothé Nkada retrouvera-t-il sa France natale avant la clôture du mercato ? L’attaquant du Standard de Liège suscite l’intérêt de Troyes, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Le club aubois est même passé à l’action, mais sa première proposition n’a pas convaincu les dirigeants liégeois.