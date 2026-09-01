Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour
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Timothé Nkada retrouvera-t-il sa France natale avant la clôture du mercato ? L’attaquant du Standard de Liège suscite l’intérêt de Troyes, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Le club aubois est même passé à l’action, mais sa première proposition n’a pas convaincu les dirigeants liégeois.

Nicolas Baccus

Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour

Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège et rejoindre Troyes. Le Standard voulait inclure une option d'achat de deux millions d'euros dans le prêt payant, mais s'est finalement rabattu sur un montant de 1,8 million d'euros.

Ce transfert va faire de la place pour le retour d'Andi Zeqiri en bord de Meuse cet été. Le Suisse de 27 ans, actuellement dans une situation compliquée au Widzew Lodz en Pologne, devrait être prêté pour deux saisons avec option d'achat au Standard de Liège. Le salaire sera partagé entre le club polonais et les Rouches.

Timothé Nkada retrouvera-t-il sa France natale avant la clôture du mercato ? L’attaquant du Standard de Liège suscite l’intérêt de Troyes, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Le club aubois est même passé à l’action, mais sa première proposition n’a pas convaincu les dirigeants liégeois.

Arrivé au Standard à l’été 2025 en provenance de Rodez, Timothé Nkada avait posé ses valises en bord de Meuse avec une solide réputation. Lors de sa dernière saison dans l'Hexagone, l’ailier avait particulièrement marqué les esprits en Ligue 2 en plantant 17 roses et en délivrant 5 passes décisives en 31 rencontres.

Son aventure liégeoise s’est toutefois révélée plus compliquée. La concurrence et une blessure aux adducteurs ont notamment limité son temps de jeu lors de sa première saison. Au terme de cette dernière, il n'avait marqué que 5 fois, toutes compétitions confondues, soit bien loin de ses standards français.

La situation ne s’est pas vraiment améliorée en ce début de saison. Nkada n’a disputé que 20 minutes lors de la première journée et n’a pas été retenu pour la rencontre suivante face à la RAAL La Louvière.

L'ancien club de Sibierksi passe à l'action

Dans ce contexte, Troyes, le club désormais orphelin d'Antoine Sibierski au poste de directeur sportif, souhaite profiter de la situation. L’ESTAC apprécie le profil du Français et son expérience de la Ligue 2 est évidemment un atout, même si le club aubois a retrouvé l'élite depuis cette saison. Une offre a en tout cas été transmise au Standard, mais celle-ci a été refusée. Il s’agissait d’un prêt sans option d’achat, une formule qui ne satisfait pas les dirigeants liégeois.

Timothé Nkada aurait par ailleurs refusé une proposition du FC Nantes, ne souhaitant pas revenir en Ligue 2. L’attaquant privilégierait une opportunité en première division, mais l’intérêt de Troyes pourrait néanmoins faire évoluer la situation dans les derniers jours du mercato.

Sous contrat avec le Standard jusqu’en 2028, l'avenir de Timothé Nkada reste donc incertain. Reste désormais à savoir si Troyes reviendra à la charge avec une proposition susceptible de convaincre les dirigeants "rouches".

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