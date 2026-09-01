Un remplaçant surprise en vue (mais connu de Vitor Bruno) pour remplacer N'Diaye à Anderlecht

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Un remplaçant surprise en vue (mais connu de Vitor Bruno) pour remplacer N'Diaye à Anderlecht
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Pour compenser le départ de Moussa N'Diaye, Antoine Sibierski a encore pris tout le monde de court en concluant rapidement un accord avec Oleg Reabciuk, un international macédonien de 28 ans, libre de tout contrat depuis son départ du Spartak Moscou.

Anderlecht n'aura pas tardé à trouver le successeur de Moussa N'Diaye dont le transfert en prêt au Werder Brême a été annoncé ce mardi après-midi. Et si certains ont pensé que l'arrivée de N'Diaye en Allemagne coïnciderait avec le retour en Belgique du latéral gauche toujours en poste là-bas, Olivier Deman, ils ont une nouvelle fois été bernés par Antoine Sibierski, un directeur sportif qui aime bien brouiller les pistes.

62 sélections avec la Moldavie

Selon Fabrizio Romano qui parle "d'accord surprise", c'est Oleg Reabciuk qui va renforcer le flanc gauche des "Mauves". Cet international moldave de 28 ans (62 sélections) arrive libre comme l'air au Parc Astrid après l’expiration de son contrat avec le Spartak Moscou.

L’arrivée de Reabciuk semble désormais bouclée. Selon les informations relayées par Het Laatste Nieuws, le joueur a passé sa visite médicale avec succès et les documents ont été signés. Il s’agit donc d’un transfert sans indemnité pour le club bruxellois.

Passé par Porto et l'Olympiakos

Âgé de 28 ans, Reabciuk possède déjà une solide expérience du football européen. Formé au Portugal, où il a notamment évolué dans les équipes de jeunes du FC Porto, il a ensuite joué pour Porto B et Paços de Ferreira avant de prendre la direction de la Grèce. Avec l’Olympiakos, il s’est imposé comme un titulaire et a remporté deux titres de champion de Grèce.

En janvier 2023, il a quitté l’Olympiakos pour rejoindre le Spartak Moscou. Après trois saisons en Russie, son contrat est arrivé à échéance cet été, lui permettant de rejoindre Anderlecht gratuitement.

Il a déjà travaillé avec Vitor Bruno

Le profil du Moldave présente également un intérêt particulier pour Vítor Bruno. L’entraîneur anderlechtois a travaillé au FC Porto entre 2017 et 2024 en tant qu’adjoint et connaît donc les qualités de Reabciuk.

International moldave depuis 2018, le latéral compte désormais 62 sélections avec son pays. Son expérience, sa connaissance du football européen et le fait qu'il soit libre représentent donc une opération intéressante pour Anderlecht, qui cherchait une solution supplémentaire au poste d’arrière gauche.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Super League
Super League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Olympiakos Piraeus
Oleg Reabciuk

Plus de news

Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

22:00
Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

21:30
OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

21:00
Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

21:21
Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

20:30
OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

20:45
OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

20:00
Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

17:30
3
OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

19:00
Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

18:00
"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

18:30
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

16:23
OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

16:41
L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

17:00
2
OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

16:35
OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

16:15
Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

15:50
Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

15:40
Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

13:00
"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

15:00
Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

14:30
🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

14:40
OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

13:28
Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

14:00
Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

13:45
Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

12:30
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

11:51
L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

10:50
4
Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

10:00
Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

10:00
1
OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

09:00
Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

07:30
Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre" Interview

Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre"

06:20
Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

23:00
Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

07:00
Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

31/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved