C'est fait : l'international espoirs Jeremy Mbambi revient en Belgique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
C'est fait : l'international espoirs Jeremy Mbambi revient en Belgique
Photo: Walfoot
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans a suscité l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Il s'engage finalement à Saint-Trond.

Loïc Woos

Saint-Trond remporte la course pour signer Jeremy Mbambi

Parti en Italie dès le plus jeune âge, l'international belge U18 Jeremy Mbambi attirait les convoitises de plusieurs clubs belges lors de ce mercato estival. Quatre clubs de Jupiler Pro League se sont manifestés, et c'est le seul qui est qualifié pour une coupe d'Europe, Saint-Trond, qui s'est attaché ses services.

Le défenseur central a réussi sa visite médicale ce mercredi et sera officialisé très prochainement, le mercato fermant ses portes dans à peine plus de 24 heures en Belgique. Belle recrue talentueuse pour les Trudonnaires, qui voudront confirmer leur belle saison dernière.

Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi pourrait déjà faire son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans suscite l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Son transfert marquerait la fin d'un mercato animé pour les Mbambi, puisque ses deux petits frères ont également changé de club cet été.

Le mercato estival s'active pour la famille Mbambi. Cela avait commencé avec le benjamin, Jeoffrey Mbambi (15 ans), tout jeune attaquant qui a quitté le centre de formation du Royal Antwerp en début d'été pour rejoindre celui du Club de Bruges, et son équipe U18.

Il y a quelques jours, c'était au tour de Jediaél Mbambi (17 ans) de quitter le Bosuil. Le défenseur central, passé par le centre de formation de Malines, a signé son premier contrat professionnel à l'AS Saint-Etienne et pourrait rêver d'effectuer ses grands débuts chez les professionnels en France.

Le mercato des Mbambi pourrait désormais se poursuivre, dans les prochains jours, avec le transfert de l'aîné de la famille, Jeremy Mbambi (18 ans). Selon nos informations, le défenseur central et international belge chez les U18 devrait quitter Pise, un an après avoir rejoint le club en provenance de La Gantoise contre 500.000 €.

Jeremy Mbambi se dirige vers un retour en Belgique

Et c'est un retour au pays qui se dessine pour l'ancien du centre de formation de Malines et de l'Antwerp, puisque trois clubs de notre Pro League seraient intéressés par ses services.

Parmi eux, Malines, où la famille Mbambi est passée à ses débuts, mais aussi Saint-Trond, Westerlo et Beveren. Des clubs qui pourraient offrir au joueur de 18 ans ses grands débuts en première division, lui qui n'a disputé qu'un match de Coupe d'Italie avec Pise contre le Torino en 2025 et qui a surtout fait ses gammes en prêt à l'US Città di Pontedera, en Série C.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie B
Serie B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Westerlo
KV Malines
Jeremy Mbambi

Plus de news

Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ?

Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ?

20:30
LIVE 20h30 : Saint-Trond VV - Union Saint-Gilloise 0-0

LIVE 20h30 : Saint-Trond VV - Union Saint-Gilloise 0-0

20:20
Arthur Vermeeren proche d'un retour en Jupiler Pro League !

Arthur Vermeeren proche d'un retour en Jupiler Pro League !

20:00
Arnaud Bodart pourrait profiter du jeu de chaises musicales lancé par Lucca Brughmans

Arnaud Bodart pourrait profiter du jeu de chaises musicales lancé par Lucca Brughmans

19:00
Live mercato (02/09) : Nouvelle porte pour Arnaud Bodart, Malines prête un joueur formé à la Roma

Live mercato (02/09) : Nouvelle porte pour Arnaud Bodart, Malines prête un joueur formé à la Roma

19:15
Malgré un contexte difficile : Malick Fofana, le transfert idéal pour devenir un cadre des Diables Rouges ?

Malgré un contexte difficile : Malick Fofana, le transfert idéal pour devenir un cadre des Diables Rouges ?

18:20
Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur

Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur

17:00
1
Uune nouvelle recrue de Mancheseter City récupère le numéro mythique de Kevin De Bruyne

Uune nouvelle recrue de Mancheseter City récupère le numéro mythique de Kevin De Bruyne

17:40
Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ?

Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ?

16:30
Accord trouvé : Tobe Leysen en route vers Genk

Accord trouvé : Tobe Leysen en route vers Genk

16:54
OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht

16:00
Les premiers mots de Romeo Amane sous les couleurs d’Anderlecht : "Je crois en moi et en mon talent"

Les premiers mots de Romeo Amane sous les couleurs d’Anderlecht : "Je crois en moi et en mon talent"

16:07
"Je sentais que cette histoire n’était peut-être pas totalement terminée" : Andi Zeqiri ravi de revenir au Standard

"Je sentais que cette histoire n’était peut-être pas totalement terminée" : Andi Zeqiri ravi de revenir au Standard

15:30
OFFICIEL : après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise recrute à nouveau un joueur en provenance de D4 allemande

OFFICIEL : après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise recrute à nouveau un joueur en provenance de D4 allemande

15:00
🎥 "Je suis difficile à battre en un contre un" : la nouvelle recrue de Charleroi, Triston Rowe, se présente

🎥 "Je suis difficile à battre en un contre un" : la nouvelle recrue de Charleroi, Triston Rowe, se présente

14:20
1
OFFICIEL : un ailier argentin débarque à l'Union Saint-Gilloise

OFFICIEL : un ailier argentin débarque à l'Union Saint-Gilloise

13:40
Max Dean devrait finalement rester à La Gantoise

Max Dean devrait finalement rester à La Gantoise

13:36
Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc

Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc

13:00
Un ancien jeune d'Anderlecht rejoint Carl Hoefkens aux Pays-Bas

Un ancien jeune d'Anderlecht rejoint Carl Hoefkens aux Pays-Bas

12:00
Nkada (et Henry) partis, Zeqiri arrivé et un mercato fini : ce Standard-là est-il armé pour le Top 5 ? Analyse

Nkada (et Henry) partis, Zeqiri arrivé et un mercato fini : ce Standard-là est-il armé pour le Top 5 ?

11:30
Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top"

Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top"

11:00
1
Un véritable cirque : "Malick Fofana ne savait pas pour qui il passait sa visite médicale, il ne décide rien"

Un véritable cirque : "Malick Fofana ne savait pas pour qui il passait sa visite médicale, il ne décide rien"

10:00
Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

09:00
OFFICIEL : Lucas Stassin tient son transfert de rêve

OFFICIEL : Lucas Stassin tient son transfert de rêve

09:30
Après son transfert raté, Joel Ordoñez raconte son calvaire

Après son transfert raté, Joel Ordoñez raconte son calvaire

08:00
Catastrophe pour Wout Faes, coincé à Leicester City

Catastrophe pour Wout Faes, coincé à Leicester City

08:30
Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre

Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre

07:20
Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL

Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL

07:00
Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana

Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana

07:40
Le Parquet fédéral veut sanctionner Cissé plus sévèrement que Forbs : Gand et Bruges réagissent

Le Parquet fédéral veut sanctionner Cissé plus sévèrement que Forbs : Gand et Bruges réagissent

06:00
Anderlecht a-t-il trouvé son milieu de terrain en Serie A ?

Anderlecht a-t-il trouvé son milieu de terrain en Serie A ?

23:50
OFFICIEL : Un jeune joueur du FC Barcelone s'engage pour 4 ans à l'Antwerp

OFFICIEL : Un jeune joueur du FC Barcelone s'engage pour 4 ans à l'Antwerp

23:40
Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi

Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi

22:50
La Premier League s'éloigne pour Dodi Lukebakio : il devrait rester à Benfica

La Premier League s'éloigne pour Dodi Lukebakio : il devrait rester à Benfica

23:35
OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea

OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea

23:20
OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

22:26

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur den strep den strep a propos de Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved