Espoir des Three Lions, un doublé historique avec Villa : qui est Triston Rowe, nouvelle recrue de Charleroi ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Espoir des Three Lions, un doublé historique avec Villa : qui est Triston Rowe, nouvelle recrue de Charleroi ?
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International espoirs et considéré comme un vrai grand talent en Angleterre, vainqueur d'un doublé historique avec les U18 d'Aston Villa et auteur d'une bonne saison en prêt à Annecy : qui est Triston Rowe, le jeune latéral droit qui veut franchir un nouveau cap au Sporting Charleroi ?

Une fois n'est pas coutume, le Sporting Charleroi a recruté un joueur en Angleterre. Un jeune joueur visiblement talentueux, qui plus est. Triston Rowe est prêté avec option d'achat au Mambourg en provenance d'Aston Villa.

Arrière droit de 19 ans, le natif de Sandwell, dans la banlieue de Birmingham, a commencé sa formation dans le club professionnel le plus proche de son domicile familial : West Bromwich Albion. C'est en 2021, alors qu'il faisait partie de l'équipe U18 de WBA, qu'il a parcouru les quelques kilomètres le séparant du plus grand club de la région : Aston Villa.

Un doublé historique avec les espoirs d'Aston Villa

Rapidement considéré comme un réel talent, Triston Rowe faisait partie de l'équipe qui a remporté le doublé U18 Premier League - FA Youth Cup avec les Villans en 2024-2025 et n'a pas tardé à être sélectionné en équipe nationale espoirs. Dès les U16, puis en U18, U19 et U20, au mois de novembre dernier.

La saison dernière, son prêt à Annecy lui offrant une première aventure dans un noyau professionnel s'est avéré concluant. Rapidement devenu titulaire, Triston Rowe a disputé 31 rencontres de Ligue 2, pour un but et deux assists, et a engrangé près de 2 500 minutes de jeu.

Pas de quoi s'imposer au sein de l'équipe première d'Aston Villa, néanmoins. Unai Emery l'a intégré au groupe pendant la pré-saison et le joueur de 19 ans était même sur le banc lors de la première journée de Premier League contre Brighton. Mais les places étaient trop chères au Villa Park, d'autant que les ventes de Morgan Rogers à Chelsea, d'Ollie Watkins à Al-Hilal et de Youri Tielemans à Manchester United, entre autres, ont permis de récupérer près de 300 M€, réinvestis sur le marché des transferts.

Lire aussi… 🎥 "Je suis difficile à battre en un contre un" : la nouvelle recrue de Charleroi, Triston Rowe, se présente

Rowe Triston
© photonews

De l'intérêt en France, au Portugal, mais aussi... à Beveren

Un nouveau prêt était donc étudié depuis le début du mercato et plusieurs clubs étaient sur les rangs. Nos confrères de The Athletic citent Stoke City, qui voulait un transfert définitif, mais aussi Brest (France), Arouca (Portugal) ou encore... Beveren. Une fois l'intérêt du Sporting Charleroi devenu concret, Triston Rowe n'aurait cependant pas tardé à faire son choix. Son but était d'obtenir du temps de jeu à un niveau supérieur à la Ligue 2, le tout dans une équipe assez compétitive. Le RCSC cochait toutes les cases.

Reste cependant une inconnue. Comment un jeune arrière droit pourra-t-il gagner beaucoup de temps de jeu dans un noyau où Kevin Van Den Kerkhof est considéré comme un titulaire indiscutable ? Triston Rowe peut aussi évoluer comme milieu droit et en défense centrale, mais cela semble bien être pour le poste de latéral droit qu'il a été recruté.

Rowe Triston
© photonews

Comment lui assurer du temps de jeu avec Kevin Van Den Kerkhof ?

Difficile d'imaginer Van Den Kerkhof perdre sa place, d'autant que l'Algérien natif de Saint-Saulve, en France, représente désormais l'une des plus grosses valeurs marchandes du noyau carolo. Pour le temps de jeu garanti, ça n'est donc pas gagné pour Triston Rowe (sauf si Van Den Kerkhof est aligné un cran plus haut), mais Charleroi semble en tout cas disposer d'un nouveau défenseur latéral de qualité, ce qui manquait depuis le début de la saison.

Toutes proportions gardées, son arrivée en Belgique ressemble quelque peu à celle de Romaine Mundle, qui avait rejoint le Standard (dans le cadre d'un transfert libre et définitif et donc pas d'un prêt) en provenance des espoirs de Tottenham. Le talent du Londonien était bien visible, mais sa jeunesse avait eu raison de son temps de jeu. Il évolue désormais à Sunderland et vaut 7 M€. Triston Rowe voudra imiter son parcours. En tentant, lui, d'obtenir davantage de temps de jeu dans notre Jupiler Pro League.

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