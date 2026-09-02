Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL

Considéré comme une certitude en début de mercato, le départ de Marcos Peano de la maison des "Loups" n'aura pas lieu. Le gardien argentin devra encore se montrer patient et a prolongé son contrat jusqu'en 2029.

Alors qu’il semblait destiné à quitter la RAAL cet été, Marcos Peano va finalement poursuivre son aventure à La Louvière. Le gardien argentin était l’un des dossiers les plus suivis du mercato louviérois, avec plusieurs clubs intéressés par son profil après deux saisons passées comme titulaire dans les cages des "Loups".

Choix par défaut

Marcos Peano ne cachait d’ailleurs pas ses envies de départ. À 26 ans, le portier souhaitait franchir un nouveau palier et avait été courtisé par plusieurs formations, sans qu’aucune ne parvienne toutefois à concrétiser les discussions. Les rumeurs l’avaient notamment envoyé vers des clubs à la recherche d’un gardien expérimenté, mais le marché ne lui a finalement pas offert l’opportunité espérée.

La situation aurait pu pousser la RAAL à anticiper un départ et à chercher activement un remplaçant. Il n’en sera finalement rien. Faute d’offre suffisamment convaincante, Marcos Peano a décidé de rester et a même prolongé son contrat.

Initialement lié au club jusqu’en 2028, l’Argentin a désormais signé jusqu’en 2029, confirmant la volonté de La Louvière de conserver l’un de ses cadres. Une prolongation qui permet également aux "Loups" de sécuriser leur dernier rempart sur le long terme.





Nouvelle tentative de départ cet hiver ?

Pour Marcos Peano, rester à La Louvière ressemble donc davantage à un choix par défaut qu’à un projet de départ abandonné. Le gardien devra désormais se reconcentrer sur le terrain, avec l’objectif de continuer à se mettre en évidence. Un nouveau départ pourrait d’ailleurs être envisagé lors d’un prochain mercato si une proposition à la hauteur de ses ambitions venait à se présenter.

Ciblé entre autres par Anderlecht, Marcos Peano évoque son avenir