Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League
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Passé par le Sporting d'Anderlecht, Aston Villa ou encore le Napoli, l'ancien Diable Rouge Leander Dendoncker (32 sélections) était libre de tout contrat depuis son départ du Real Oviedo le 1er juillet. Le médian défensif aurait cependant trouvé un nouveau défi en Croatie, où il serait sur le point de s'engager avec le Hajduk Split, vice-champion en titre, qui disputera la phase de ligue de la Conference League et qui y croisera Saint-Trond.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes dans les cinq grands championnats européens hier soir et le fera dans moins de 24 heures en Belgique, Leander Dendoncker n'avait pas encore trouvé de nouveau défi.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Oviedo au mois de juillet, l'ancien Diable Rouge (32 sélections, 1 but lors d'une victoire 6-1 contre la Pologne lors de l'édition 2022 de la Ligue des Nations) a été en contact avec des formations de MLS pendant l'été, mais fait encore aujourd'hui partie des joueurs sans club.

Cela pourrait toutefois bientôt ne plus être le cas. Selon les informations du Dalmatinski Portal, Leander Dendoncker serait en effet sur le point de rejoindre... le Hajduk Split, deuxième du dernier championnat de Croatie, derrière le Dinamo Zagreb.

Leander Dendoncker va rejoindre le Hajduk Split, vice-champion de Croatie

Qualifié pour le premier tour préliminaire de l'Europa League, le vice-champion croate avait éliminé les Slovaques de Zilina au début du mois de juillet avant de perdre contre les Chypriotes de Pafos. En Conference League, ils ont éliminé les Lituaniens de Zalgiris ainsi que les Polonais de Rakow, après prolongations, pour rejoindre la phase de ligue.


Une phase de ligue lors de laquelle le Hajduk Split croisera notamment la route de l'Ajax Amsterdam, mais aussi de Saint-Trond le 26 novembre en Croatie. Une occasion de retrouver un petit goût de Belgique pour l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht, d'Aston Villa et de Naples, dont l'arrivée devrait être confirmée dans le courant de la soirée.

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