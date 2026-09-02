Live. Les dernières rumeurs, les officialisations 2/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana
Malick Fofana a finalement bel et bien quitté l'Olympique Lyonnais. Le Diable Rouge était tout proche de s'engager en faveur de Crystal Palace mais dans les derniers instants du mercato anglais, c'est à Sunderland qu'il s'est engagé. (Lire la suite)
Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre
Il n'était pas sur le terrain dimanche, et David Hubert n'en avait caché les raisons qu'à demi-mot. Mohammed Fuseini a quitté l'Union Saint-Gilloise dans les dernières heures du mercato anglais, direction Derby County. (Lire la suite)
Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL
Considéré comme une certitude en début de mercato, le départ de Marcos Peano de la maison des "Loups" n'aura pas lieu. Le gardien argentin devra encore se montrer patient et a prolongé son contrat jusqu'en 2029. (Lire la suite)
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