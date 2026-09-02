Live mercato (02/09) : nouvelle recrue à Westerlo, un joueur formé à l'Union fait son retour au club

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Nicolas Baccus

Un jeune Ivoirien signe à Westerlo

Le KVC Westerlo a officialisé la signature d'Abdoulaye Koné, avant-centre ivoirien de 20 ans. Il arrive en provenance de l'AC Oulu, formation finlandaise, et a paraphé un contrat de quatre saisons avec les Campinois.

"Koné a rejoint l’AC Oulu en 2026 et y a acquis sa première expérience au plus haut niveau du football finlandais, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Grâce à sa taille, sa puissance physique et son profil explosif, Koné apporte une dimension supplémentaire à la ligne offensive du KVC Westerlo. Bienvenue à Westel, Abdoulaye !", a écrit la formation de Pro League dans un communiqué.

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Alors que le mercato estival vient de se refermer dans les cinq grands championnats européens, Nicolas Raskin est toujours un joueur des Rangers. Le mercato en Turquie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Belgique est cependant toujours ouvert. Le Diable Rouge pourrait finalement opter pour un transfert à Besiktas. Un accord verbal de principe a été trouvé entre les Rangers et la formation turque, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Un joueur formé à l'Union fait son retour au club

Après une saison au Sporting Hasselt, fraîchement promu dans l'antichambre du football belge (Challenger Pro League), Daniel Tshilanda fait son retour dans son club formateur, l'Union Saint-Gilloise. Il a signé un nouveau contrat avec l'équipe U23, évoluant en D1 FFA.

Avec le Sporting Hasselt, il n'a pris part qu'à une seule rencontre. Cela remonte au 29 novembre 2025, où il avait disputé 20 minutes de jeu face à Dessel Sport. Il espère désormais connaître une meilleure saison dans un environnement familier pour lui.

Le jeune joueur compte une seule apparition avec l'équipe première de l'Union Saint-Gilloise. Il était monté au jeu en toute fin de match lors de la victoire des Bruxellois face à Fenerbahçe en huitième de finale retour (0-1) de la Conference League en mars 2024.

Nicolas Baccus

Nouvelle recrue à Courtrai

Le KV Courtrai a annoncé la signature du milieu défensif de 25 ans Jamie Roche, en provenance de Lausanne-Sport. Le Suédois a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2029.

"Je suis très heureux de devenir un Kerel. J’ai hâte de commencer. Let’s go !", a déclaré le joueur.

Le directeur sportif Nils Vanneste se montre également ravi : "Jamie est un joueur au profil particulièrement intéressant, que nous suivons depuis longtemps. Il possède de bonnes qualités techniques, une excellente vision du jeu et apporte l'intensité nécessaire. Nous pensons qu'il peut encore franchir de belles étapes au sein de notre équipe et nous sommes donc heureux qu'il ait choisi le KV Courtrai."

Un ancien jeune d'Anderlecht rejoint Carl Hoefkens aux Pays-Bas

Mohamed Bouchouari, défenseur latéral formé au RSC Anderlecht, est de retour en Europe. Après un passage au Wydad Casablanca, le latéral belgo-marocain a signé au NAC Breda, où il sera entraîné par l'ex-coach du Club de Bruges et du Standard Carl Hoefkens. (Lire la suite)

Un concurrent de moins pour Lavia : Manchester City dépense une somme colossale, record en Angleterre

Du jamais vu, ou presque : Manchester City a dépensé 145 millions d'euros pour Enzo Fernandez, égalant ainsi le record du transfert le plus cher de l'histoire en Premier League. Le milieu de terrain argentin quitte Chelsea, et laisse un peu plus le champ libre à Roméo Lavia, titulaire en ce début de saison. (Lire la suite)

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Malick Fofana a finalement bel et bien quitté l'Olympique Lyonnais. Le Diable Rouge était tout proche de s'engager en faveur de Crystal Palace mais dans les derniers instants du mercato anglais, c'est à Sunderland qu'il s'est engagé. (Lire la suite)

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Il n'était pas sur le terrain dimanche, et David Hubert n'en avait caché les raisons qu'à demi-mot. Mohammed Fuseini a quitté l'Union Saint-Gilloise dans les dernières heures du mercato anglais, direction Derby County. (Lire la suite)

Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL

Considéré comme une certitude en début de mercato, le départ de Marcos Peano de la maison des "Loups" n'aura pas lieu. Le gardien argentin devra encore se montrer patient et a prolongé son contrat jusqu'en 2029. (Lire la suite)

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Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 20:30 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

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