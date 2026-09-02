Un concurrent de moins pour Lavia : Manchester City dépense une somme colossale, record en Angleterre

Du jamais vu, ou presque : Manchester City a dépensé 145 millions d'euros pour Enzo Fernandez, égalant ainsi le record du transfert le plus cher de l'histoire en Premier League. Le milieu de terrain argentin quitte Chelsea, et laisse un peu plus le champ libre à Roméo Lavia, titulaire en ce début de saison.

Liverpool détenait jusqu'ici le record du transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League avec Alexander Isak, qui avait signé chez les Reds l'été dernier contre 145 millions d'euros en provenance de Newcastle United. Le Suédois n'est désormais plus seul dans ces sphères.

Manchester City vient en effet de dépenser 145 millions d'euros à son tour pour s'offrir Enzo Fernandez (25 ans), qui quitte Chelsea et s'engage chez les Skyblue jusqu'en 2032. Un transfert colossal pour le milieu de terrain argentin, vainqueur de la Coupe du Monde en 2022 avec l'Albiceleste.

Arrivé en 2023 à Chelsea contre un montant déjà record à l'époque (121 millions d'euros), Fernandez s'y est progressivement imposé comme un pion majeur, et reste sur une saison XXL (15 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues). Il a remporté la Conference League et la Coupe du Monde des Clubs avec les Blues.

Roméo Lavia voit un concurrent s'éloigner

Ce départ est en partie une bonne nouvelle pour Roméo Lavia : titulaire en ce début de saison avec Chelsea, le Diable Rouge voit l'un de ses concurrents au milieu de terrain quitter le club, même si Fernandez jouait souvent un cran plus haut que le Belge.



Mauvaise nouvelle, par contre, pour Chelsea. Alors que le club londonien souhaitait remplacer Fernandez par Lamine Camara, le milieu de terrain international sénégalais est finalement resté à l'AS Monaco. Tout était pourtant réglé, mais les Monégasques ont annulé le deal en dernière minute après avoir réussi à vendre Folarin Balogun à Everton. Les liquidités nécessaires ayant été acquises, Camara est resté sur le Rocher, explique Sky Sports.