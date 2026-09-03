Anderlecht va bien effectuer un dernier transfert entrant ce jeudi !

On s'attendait à ce que les dernières heures du mercato soient très calmes à Anderlecht. Mais Antoine Sibierski va finalement mener à bien l'un des transferts évoqués ces derniers jours. Ilias Koutsoupias va signer au Lotto Park.

Ilias Koutsoupias attendait patiemment des nouvelles en provenance du Sporting d'Anderlecht. Ce mercredi soir, le milieu de terrain grec avait en effet passé sa visite médicale avec succès à Bruxelles... mais l'arrivée finalisée en dernière minute de Thelo Aasgaard l'a forcé à devoir prendre son mal en patience.

Résultat : le RSC Anderlecht a remis sa liste pour l'Europa League à l'UEFA ce mercredi soir, date limite, sans transféré Koutsoupias. Ce matin, le Grec était toujours à Bruxelles, à l'hôtel, et attendait des nouvelles : il fallait en théorie un départ pour que son transfert soit tout de même finalisé.

Koutsoupias va bien signer : départ en vue ?

Mais Sacha Tavolieri nous apprend ce jeudi soir, à quelques heures de la fermeture du mercato belge, que le milieu de terrain de Frosinone devrait finalement bel et bien rejoindre Anderlecht. Un accord avait déjà été trouvé avec le club italien, pour un peu moins d'un million d'euros.

On ignore jusqu'à présent si ce transfert signifie qu'un départ a également été finalisé ; on évoque depuis plusieurs jours celui d'Adriano Bertaccini ou de Mario Stroeykens, afin de libérer de la place dans le noyau et des fonds.

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Si Ilias Koutsoupias signe à Anderlecht, il s'agira d'un renfort pour le championnat de Belgique et la Coupe : le Grec ne pourra pas être aligné en Coupe d'Europe. Une situation qui n'a pas l'air de le refroidir.