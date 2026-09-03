Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 3/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo
Vous vous rappelez certainement de lui : Nikola Storm a fait la pluie et le beau temps du côté du KV Malines de 2018 à 2025. L'été passé, il quittait la Belgique et rejoignait Antalyaspor. Mais le KVC Westerlo espère le faire revenir dans les dernières heures du mercato. (Lire la suite)
Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !
Tard dans la soirée, le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée de ce qui devrait être son dernier renfort : Thelo Aasgaard. L'international norvégien arrive des Glasgow Rangers et alors qu'on évoquait 6 millions d'euros de montant de transfert, il est finalement prêté avec option d'achat. (Lire la suite)
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