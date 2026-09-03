Live mercato (03/09) : Nikola Storm est de retour en Belgique, Lommel rapatrie l’un des artisans de sa montée en Pro League



Photo: Lommel SK

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