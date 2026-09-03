Live mercato (03/09) : un gardien rejoint le Cercle de Bruges en provenance d’un club de Ligue 1
Photo: Cercle Brugge
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Le Cercle de Bruges recrute un jeune attaquant ivoirien en prêt avec option d’achat
Après Yago Lincoln et Yann Lienard, le Cercle de Bruges a également annoncé la signature de Prince Zagadou. Le jeune Ivoirien de 18 ans est prêté avec option d’achat par le FC LYS Sassandra, formation ivoirienne. Il va rejoindre l’équipe du Jong Cercle, qui évolue en D1 VV.
Luciano Murchio, le directeur technique, s’est montré ravi d’accueillir l’attaquant : "Nous sommes heureux d’accueillir Prince au Cercle Bruges. C’est un joueur offensif que nous suivons de près depuis plusieurs mois et en qui nous voyons beaucoup de potentiel."
"Prince viendra renforcer le Jong Cercle et nous sommes impatients de l’accompagner dans sa première aventure en Europe. Au sein de notre structure, nous souhaitons continuer à le soutenir dans son développement", a-t-il conclu.
Prince Zagadou (18) komt de aanvalslinie van Jong Cercle versterken.— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 3, 2026
De Ivoriaanse jeugdinternational wordt gehuurd van FC LYS Sassandra. Groen-Zwart bedong ook een aankoopoptie.
Bienvenue, Prince!
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Un gardien rejoint le Cercle de Bruges en provenance d’un club de Ligue 1
Le Cercle de Bruges a officialisé la signature de Yann Lienard. Le portier français arrive sous la forme d’un prêt jusqu’en fin de saison en provenance de l’AS Monaco, club satellite des Groen en Zwart. Présent au sein du centre de formation monégasque depuis l’été 2019, le gardien de 23 ans se lance dans son premier défi professionnel en dehors de l’AS Monaco.
Luciano Murchio, le directeur technique, s’est exprimé sur la signature du joueur : "Nous sommes très heureux d’accueillir Yann au Cercle. C’est un joueur que nous connaissons depuis un certain temps et dont nous suivons de près l’évolution depuis plusieurs années."
"Yann était prêt à franchir une nouvelle étape et rejoint désormais le Cercle afin d’accroître la concurrence au sein de notre groupe de gardiens. Nous avons hâte de voir l’impact qu’il pourra avoir grâce à sa mentalité et à sa capacité de travail", a-t-il conclu.
𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞, 𝐘𝐚𝐧𝐧!— Cercle Brugge (@cercleofficial) September 3, 2026
Yann Lienard (23) versterkt de groen-zwarte keeperskern. De Franse jeugdinternational wordt voor één seizoen gehuurd van AS Monaco.
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Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues
Libre depuis son départ du Standard de Liège (fin de contrat), Alexandro Calut a trouvé un nouveau défi. Le latéral gauche de 23 ans s'est officiellement engagé avec l'Olympic Charleroi, qui évolue en troisième division belge. (Lire la suite)
Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée
Anouar Ait El Hadj ne faisait pas mystère de ses ambitions : il espérait quitter l'Union Saint-Gilloise cet été pour passer un palier. Problème : aucun club, du moins aucun club de plus grande envergure que l'USG, ne s'est manifesté, et le Belgo-Marocain est toujours au Parc Duden. (Lire la suite)
Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League
Très joli coup réalisé par Saint-Trond sur le marché des transferts. Les Canaris viennent en effet d'accueillir Nathanaël Mbuku, international congolais, en prêt depuis Augsbourg. L'ailier a participé à la Coupe du Monde 2026 avec les Léopards. (Lire la suite)
Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ
Le dindon de la farce anderlechtoise est pour le moment le pauvre Ilias Koutsoupias. Le Grec de 25 ans a passé ses tests médicaux au RSCA, et loge toujours à Bruxelles, à l'hôtel, dans l'attente que sa situation évolue. Le Sporting va tenter de se séparer de certains excédentaires, et Koutsoupias pourrait alors signer. (Lire la suite)
Une porte se ferme en Jupiler Pro League pour Arnaud Bodart
Un retour en Jupiler Pro League est-il au programme pour Arnaud Bodart ? C'est ce qui semblait se dessiner ces derniers jours, mais l'une des options évoquées s'éloigne. Oud-Heverlee Louvain, qui va perdre Tobe Leysen, se serait tourné vers une autre option pour remplacer son gardien de but. (Lire la suite)
Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo
Vous vous rappelez certainement de lui : Nikola Storm a fait la pluie et le beau temps du côté du KV Malines de 2018 à 2025. L'été passé, il quittait la Belgique et rejoignait Antalyaspor. Mais le KVC Westerlo espère le faire revenir dans les dernières heures du mercato. (Lire la suite)
Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !
Tard dans la soirée, le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée de ce qui devrait être son dernier renfort : Thelo Aasgaard. L'international norvégien arrive des Glasgow Rangers et alors qu'on évoquait 6 millions d'euros de montant de transfert, il est finalement prêté avec option d'achat. (Lire la suite)
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