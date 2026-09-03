Live mercato (03/09) : un gardien rejoint le Cercle de Bruges en provenance d’un club de Ligue 1

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Photo: Cercle Brugge
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Nicolas Baccus

Le Cercle de Bruges recrute un jeune attaquant ivoirien en prêt avec option d’achat

Après Yago Lincoln et Yann Lienard, le Cercle de Bruges a également annoncé la signature de Prince Zagadou. Le jeune Ivoirien de 18 ans est prêté avec option d’achat par le FC LYS Sassandra, formation ivoirienne. Il va rejoindre l’équipe du Jong Cercle, qui évolue en D1 VV.

Luciano Murchio, le directeur technique, s’est montré ravi d’accueillir l’attaquant : "Nous sommes heureux d’accueillir Prince au Cercle Bruges. C’est un joueur offensif que nous suivons de près depuis plusieurs mois et en qui nous voyons beaucoup de potentiel."

"Prince viendra renforcer le Jong Cercle et nous sommes impatients de l’accompagner dans sa première aventure en Europe. Au sein de notre structure, nous souhaitons continuer à le soutenir dans son développement", a-t-il conclu.

Nicolas Baccus

Un gardien rejoint le Cercle de Bruges en provenance d’un club de Ligue 1

Le Cercle de Bruges a officialisé la signature de Yann Lienard. Le portier français arrive sous la forme d’un prêt jusqu’en fin de saison en provenance de l’AS Monaco, club satellite des Groen en Zwart. Présent au sein du centre de formation monégasque depuis l’été 2019, le gardien de 23 ans se lance dans son premier défi professionnel en dehors de l’AS Monaco.

Luciano Murchio, le directeur technique, s’est exprimé sur la signature du joueur : "Nous sommes très heureux d’accueillir Yann au Cercle. C’est un joueur que nous connaissons depuis un certain temps et dont nous suivons de près l’évolution depuis plusieurs années."

"Yann était prêt à franchir une nouvelle étape et rejoint désormais le Cercle afin d’accroître la concurrence au sein de notre groupe de gardiens. Nous avons hâte de voir l’impact qu’il pourra avoir grâce à sa mentalité et à sa capacité de travail", a-t-il conclu.

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Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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