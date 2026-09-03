Retour aux sources pour Arthur Vermeeren : il ne manque plus que l'officialisation

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Retour aux sources pour Arthur Vermeeren : il ne manque plus que l'officialisation
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Pas dans les plans du RB Leipzig, Arthur Vermeeren se dirige vers un nouveau départ. Le Red Bull Salzbourg, club de la filiale, est intéressé, au même titre... que le Royal Antwerp, qui verrait d'un bon œil le retour de son ancien protégé pour revenir vers les places européennes après une situation très compliquée. Les Anversois tiendraient la corde, mais le temps presse.

Retour aux sources pour Arthur Vermeeren : il ne manque plus que l'officialisation

Arthur Vermeeren a tranché. Malgré d'autres possibilités pour poursuivre sa saison, le milieu belge a choisi l'Antwerp pour tenter de retrouver la régularité qui lui manque depuis son départ du Bosuil. À 21 ans, il va quitter temporairement le RB Leipzig.

L'opération est entrée dans sa dernière phase, Vermeeren passe ses tests médicaux ce jeudi. Si tout se déroule comme prévu, il terminera la saison sous les couleurs anversoises dans le cadre d'un prêt. Un renfort de choix pour le Great Old, qui récupère un joueur formé au club et qui veut enchaîner les rencontres après plusieurs expériences compliquées à l'étranger.

Pas dans les plans du RB Leipzig, Arthur Vermeeren se dirige vers un nouveau départ. Le Red Bull Salzbourg, club de la filiale, est intéressé, au même titre... que le Royal Antwerp, qui verrait d'un bon œil le retour de son ancien protégé pour revenir vers les places européennes après une situation très compliquée. Les Anversois tiendraient la corde, mais le temps presse.

Tout le monde prédisait un grand avenir à Arthur Vermeeren après son départ pour l'Atlético de Madrid en janvier 2024 contre 20 millions d'euros, après un doublé remporté avec le Great Old la saison précédente sous les ordres de Mark Van Bommel et une belle campagne de Ligue des Champions sur le plan individuel, même si les Anversois n'avaient guère eu d'illusions quant à une éventuelle qualification pour le tour suivant.

Pas dans les plans de Diego Simeone, il avait été prêté à Leipzig, qui acquérait définitivement ses services à l'été 2025 contre, aussi, 20 millions d'euros. Mais notre compatriote n'a guère eu plus de temps de jeu dans le club du groupe Red Bull et avait été prêté à l'Olympique de Marseille la saison dernière.

Arthur Vermeeren y a joué un peu plus, mais pas des masses non plus : vingt-six apparitions en match officiel pour un peu plus de 1 200 minutes de jeu au total. Une saison légère, insuffisante pour faire partie du groupe de Rudi Garcia pour la Coupe du monde malgré six sélections chez les Diables Rouges, toutes connues sous la houlette de Domenico Tedesco.

Arthur Vermeeren prêté par Leipzig à l'Antwerp jusqu'en fin de saison ?

De retour à Leipzig depuis la reprise, Arthur Vermeeren ne devrait pas y avoir plus d'opportunités cette saison et un nouveau prêt est évoqué pour celui dont le contrat court encore jusqu'au 30 juin 2029. Un prêt au RB Salzbourg, qui fait également partie de la filiale Red Bull, est évoqué, un départ au PSV aussi, au même titre... qu'un retour en Jupiler Pro League !

En effet, selon les informations de nos confrères néerlandophones Het Nieuwsblad et du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, le Royal Antwerp aurait grandement avancé dans les négociations ces derniers jours dans le but de récupérer leur ancien protégé en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Les Anversois tiendraient la corde, mais le temps presse, le mercato se terminant dans un peu plus de 24 heures. Les pensionnaires du Bosuil veulent évidemment retrouver le devant de la scène après une saison plus que délicate et verraient naturellement le retour d'Arthur Vermeeren d'un bon œil.

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