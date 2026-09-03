Retour aux sources pour Arthur Vermeeren : il ne manque plus que l'officialisation

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Pas dans les plans du RB Leipzig, Arthur Vermeeren se dirige vers un nouveau départ. Le Red Bull Salzbourg, club de la filiale, est intéressé, au même titre... que le Royal Antwerp, qui verrait d'un bon œil le retour de son ancien protégé pour revenir vers les places européennes après une situation très compliquée. Les Anversois tiendraient la corde, mais le temps presse.