Samuel Gueulette fait ses adieux à La Louvière : "Je garderai toujours ce club dans mon cœur"

Samuel Gueulette quitte officiellement la RAAL La Louvière. Le Rwandais de 26 ans a paraphé un contrat avec l'UTA Arad, en Roumanie. Après cinq saisons chez les Loups, le milieu central découvrira un nouveau championnat, avec la SuperLiga. Il a adressé un message d'adieu.

L'international rwandais avait rejoint la RAAL libre de tout contrat à l'été 2021. Il compte pas moins de 142 matchs sous les couleurs louviéroises. Il a inscrit sept buts et délivré un assist. Il a connu l'ascension incroyable du club de la D2 FFA à la Pro League.

Samuel Gueulette revient sur son incroyable aventure à la RAAL

Évidemment, quitter La Louvière, cela lui procure beaucoup d'émotion. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Samuel Gueulette a fait ses adieux.

"J'ai beaucoup grandi sportivement, mais aussi humainement. Je me souviens qu'à l'époque, quand je signe, j'ai 20 ans, je suis encore un enfant. Maintenant, j'en ai 26. Il s'en est passé des choses", a-t-il expliqué. "Je me souviens que je n'avais pas encore de barbe. J'habitais encore à Bruxelles avec mes parents. Maintenant, je suis ici depuis un peu plus d'un an à Haine-Saint-Pierre, à cinq minutes du stade."

"Au-delà de ça, je me suis marié depuis. J'ai été diplômé alors que j'étais encore étudiant à l'époque. Et puis, on a accompli plein de choses. J'ai grandi avec le club, qui a grandi aussi. J'ai connu toutes les étapes sportives et on a accompli de belles choses."

"Je ne retiens que le positif. On a vécu des choses incroyables. Je pense que le plus dingue, ça reste quand même ce match de D1B à Lommel, le dernier match pour la montée. Je pense que tout Louviérois s'en souviendra et moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Surtout qu'en plus, c'est un de mes meilleurs matchs, je pense, avec le maillot louviérois, où je suis décisif sur les deux buts. Ce qui s'est passé ce jour-là et ce que ça impliquait pour le club, pour toutes les personnes qui suivent le club, qui y travaillent, etc., c'était dingue."





Des remerciements à toutes les personnes qui ont accompagné son parcours

Dans cette vidéo, il a ensuite remercié toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé. Il insiste ensuite sur le fait qu’il est fier d’être resté fidèle à ses valeurs et d’avoir toujours tout donné pour le club. "Je garderai toujours La Louvière dans mon cœur et je repasserai vous faire un petit coucou."