Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Antoine Sibierski a pris tout le monde par surprise en annonçant l'arrivée de Thelo Aasgaard en prêt depuis les Glasgow Rangers. Un milieu de terrain créatif et élégant, qui colle assez bien à l'ADN du club et reste sur une belle saison en Écosse.

Thelo Aasgaard, un artiste sur et en-dehors des terrains

Thelo Aasgaard n'a pas forcément le background que l'on attend d'un joueur de football. Son père, Jonathan Aasgaard, est en effet un célèbre violoncelliste ayant notamment travaillé comme soliste à l'orchestre de Liverpool et qui jouit d'une renommée mondiale. Sa mère Georgina Aasgaard est également violoncelliste, elle aussi active au sein de l'orchestre de Liverpool et travaillant dans diverses associations caritatives dont Arts for Health. 

Aasgaard Thelo
© photonews

Bref : Thelo lui-même avait tout pour devenir musicien plutôt que sportif professionnel. "On ne m'a jamais mis la pression pour devenir musicien, mais comme c'était dans la famille, je m'y suis mis et j'ai aimé. J'ai joué de nombreux instruments étant jeune et c'est magnifique d'avoir ce genre de culture dans la famille", déclarait le nouveau Mauve sur le site de l'EFL à l'époque où il jouait à Wigan. 

S'il pratique donc divers instruments et si ses parents sont musiciens classiques, Thelo Aasgaard s'est orienté vers une musique plus moderne. Sous le pseudonyme Thxlo, il compose une musique lo-fi et cloud rap en collaboration avec d'autres artistes britanniques (Thelo Aasgaard est né à Liverpool et a vécu toute sa vie en Angleterre). 

Rien d'étonnant donc à ce que sur le terrain aussi, Thelo Aasgaard soit un artiste. N°10 de formation, il est capable d'évoluer sur l'aile ainsi qu'un cran plus bas dans le jeu, mais semble arriver à Anderlecht pour concurrencer Lukas Ambros, Tristan Degreef ou encore Marten Winkler plutôt que les joueurs évoluant plus bas dans l'entrejeu.

Des racines françaises... et un but face aux Bleus 

La Coupe du Monde 2026 a probablement été l'un des moments les plus marquants de la carrière de Thelo Aasgaard jusqu'ici. Les Vikings ont livré un parcours exemplaire, atteignant les quarts de finale où ils ne se sont inclinés que de justesse face à l'Angleterre, et l'Anderlechtois y a disputé un match. Certes le match le moins important de la compétition pour la Norvège, déjà qualifiée : Stale Solbakken a fait tourner lors du troisième match de poules, et Thelo Aasgaard a donc disputé 90 minutes face à la France. 

Lire aussi… Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

Mais ce match avait un goût particulier pour la famille Aasgaard, puisque Georgina Aasgaard est née et a grandi à Paris. Moment fort, donc, quand Thelo a inscrit le seul but norvégien dans ce match (1-4). Il semblerait d'ailleurs que le nouveau meneur de jeu du RSCA parle français, même s'il ne s'y est pas essayé en public. Comptez sur nous pour essayer. 

Quatre buts... face au néo-Mauve Oleg Reabciuk

La saison passée, Thelo Aasgaard a inscrit 8 buts et donné 5 passes décisives pour les Glasgow Rangers. Pourtant, le public écossais n'a pas toujours paru apprécier le profil du Norvégien, jugé un peu trop nonchalant pour un tel championnat. Le fait est que son profil très créatif et capable d'amener du danger de n'importe où (notamment sur coup-franc) devrait lui permettre de séduire les supporters anderlechtois.

Aasgaard Thelo
© photonews

Fait étonnant : Aasgaard compte 6 buts en 9 caps avec la sélection norvégienne... grâce surtout à un quadruplé inscrit lors d'une victoire écrasante (11-1) face à la Moldavie. Thelo Aasgaard avait démarré la rencontre sur le banc et a donc marqué quatre buts en moins d'une demi-heure. Et qui évoluait en équipe de Moldavie à l'époque ? Vous l'aurez deviné : Oleg Reabciuk, le nouveau back gauche du RSCA, qui avait alors disputé les 90 minutes. Cela risque de se chambrer un peu dans le vestiaire ! 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - KV Courtrai en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Courtrai
Adriano Bertaccini

Plus de news

Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

10:30
Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

15:00
Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

09:30
Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !

Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !

07:18
Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

Romelu Lukaku avait refusé l'ultime offre de Naples : voici ce que le club lui proposait

14:40
"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard Interview

"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard

14:44
Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

Il ne jouerait pas l'Europe, mais Anderlecht pourrait encore attirer un joueur en cas de départ

10:00
Live mercato (03/09) : un gardien rejoint le Cercle de Bruges en provenance d’un club de Ligue 1

Live mercato (03/09) : un gardien rejoint le Cercle de Bruges en provenance d’un club de Ligue 1

14:50
OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

OFFICIEL : Jeremy Mbambi fait son retour en Belgique et quatre clubs étaient sur le coup

14:00
Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

Les images faisaient peur : le Barça annonce le verdict pour Jesse Bisiwu

14:20
Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

Joli coup pour l'Olympic Charleroi : un ancien du Standard rejoint les Dogues

13:30
Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée

12:30
1
Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

12:00
Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ?

Bloqué... parce qu'il est Belge ? Quel avenir pour Adriano Bertaccini, qui n'a pas quitté Anderlecht ?

16:30
Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

Le président du LOSC tacle Thomas Meunier : "Je l'adore, mais..."

11:30
🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

11:00
Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

Leander Dendoncker a retrouvé un club et croisera Saint-Trond en Conference League

08:15
Une porte se ferme en Jupiler Pro League pour Arnaud Bodart

Une porte se ferme en Jupiler Pro League pour Arnaud Bodart

09:00
Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur

Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur

17:00
1
Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo

Une sensation du championnat pourrait faire son retour du côté de Westerlo

07:45
Wout Faes a refusé un retour en Jupiler Pro League cette semaine !

Wout Faes a refusé un retour en Jupiler Pro League cette semaine !

06:30
OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Majeed Ashimeru quitte le Sporting d'Anderlecht

16:00
Nicolas Raskin a rejeté une offre en cette fin de mercato estival

Nicolas Raskin a rejeté une offre en cette fin de mercato estival

07:00
Pas trois, mais bien deux nouveaux médians à Anderlecht

Pas trois, mais bien deux nouveaux médians à Anderlecht

23:00
5
Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 !

Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 !

22:07
1
L'Union ne manque pas le train de la 2e place en déroulant à Saint-Trond

L'Union ne manque pas le train de la 2e place en déroulant à Saint-Trond

22:25
Le Bayern encore irrésistible : le début de saison idéal se poursuit pour Vincent Kompany

Le Bayern encore irrésistible : le début de saison idéal se poursuit pour Vincent Kompany

22:50
Live mercato (02/09) : Recrue surprise à Anderlecht, un nouveau club pour Dendoncker

Live mercato (02/09) : Recrue surprise à Anderlecht, un nouveau club pour Dendoncker

22:40
Espoir des Three Lions, un doublé historique avec Villa : qui est Triston Rowe, nouvelle recrue de Charleroi ?

Espoir des Three Lions, un doublé historique avec Villa : qui est Triston Rowe, nouvelle recrue de Charleroi ?

21:30
Arnaud Bodart pourrait profiter du jeu de chaises musicales lancé par Lucca Brughmans

Arnaud Bodart pourrait profiter du jeu de chaises musicales lancé par Lucca Brughmans

19:00
Les premiers mots de Romeo Amane sous les couleurs d’Anderlecht : "Je crois en moi et en mon talent"

Les premiers mots de Romeo Amane sous les couleurs d’Anderlecht : "Je crois en moi et en mon talent"

16:07
Malgré un contexte difficile : Malick Fofana, le transfert idéal pour devenir un cadre des Diables Rouges ?

Malgré un contexte difficile : Malick Fofana, le transfert idéal pour devenir un cadre des Diables Rouges ?

18:20
Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

02/09
Uune nouvelle recrue de Mancheseter City récupère le numéro mythique de Kevin De Bruyne

Uune nouvelle recrue de Mancheseter City récupère le numéro mythique de Kevin De Bruyne

17:40
Accord trouvé : Tobe Leysen en route vers Genk

Accord trouvé : Tobe Leysen en route vers Genk

16:54
Un ancien jeune d'Anderlecht rejoint Carl Hoefkens aux Pays-Bas

Un ancien jeune d'Anderlecht rejoint Carl Hoefkens aux Pays-Bas

02/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 20:30 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 20:30 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Anouar Ait El Hadj est toujours à l'Union : une porte s'est refermée Pogi Pogi a propos de Raskin en route vers un transfert en toute fin de mercato ? Accord conclu entre les Rangers et un club turc 051961rouche 051961rouche a propos de Pas un, pas deux, mais trois nouveaux milieux de terrain au Sporting d'Anderlecht ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de Surprise : le Sporting d'Anderlecht annonce l'arrivée d'un capitaine en Ligue 1 ! JoBg JoBg a propos de Anderlecht n’a pas terminé son mercato : Antoine Sibierski cherche encore un défenseur den strep den strep a propos de Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved