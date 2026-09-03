Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

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Antoine Sibierski a pris tout le monde par surprise en annonçant l'arrivée de Thelo Aasgaard en prêt depuis les Glasgow Rangers. Un milieu de terrain créatif et élégant, qui colle assez bien à l'ADN du club et reste sur une belle saison en Écosse.

Thelo Aasgaard, un artiste sur et en-dehors des terrains Thelo Aasgaard n'a pas forcément le background que l'on attend d'un joueur de football. Son père, Jonathan Aasgaard, est en effet un célèbre violoncelliste ayant notamment travaillé comme soliste à l'orchestre de Liverpool et qui jouit d'une renommée mondiale. Sa mère Georgina Aasgaard est également violoncelliste, elle aussi active au sein de l'orchestre de Liverpool et travaillant dans diverses associations caritatives dont Arts for Health. © photonews Bref : Thelo lui-même avait tout pour devenir musicien plutôt que sportif professionnel. "On ne m'a jamais mis la pression pour devenir musicien, mais comme c'était dans la famille, je m'y suis mis et j'ai aimé. J'ai joué de nombreux instruments étant jeune et c'est magnifique d'avoir ce genre de culture dans la famille", déclarait le nouveau Mauve sur le site de l'EFL à l'époque où il jouait à Wigan. S'il pratique donc divers instruments et si ses parents sont musiciens classiques, Thelo Aasgaard s'est orienté vers une musique plus moderne. Sous le pseudonyme Thxlo, il compose une musique lo-fi et cloud rap en collaboration avec d'autres artistes britanniques (Thelo Aasgaard est né à Liverpool et a vécu toute sa vie en Angleterre).

Rien d'étonnant donc à ce que sur le terrain aussi, Thelo Aasgaard soit un artiste. N°10 de formation, il est capable d'évoluer sur l'aile ainsi qu'un cran plus bas dans le jeu, mais semble arriver à Anderlecht pour concurrencer Lukas Ambros, Tristan Degreef ou encore Marten Winkler plutôt que les joueurs évoluant plus bas dans l'entrejeu.

Des racines françaises... et un but face aux Bleus

La Coupe du Monde 2026 a probablement été l'un des moments les plus marquants de la carrière de Thelo Aasgaard jusqu'ici. Les Vikings ont livré un parcours exemplaire, atteignant les quarts de finale où ils ne se sont inclinés que de justesse face à l'Angleterre, et l'Anderlechtois y a disputé un match. Certes le match le moins important de la compétition pour la Norvège, déjà qualifiée : Stale Solbakken a fait tourner lors du troisième match de poules, et Thelo Aasgaard a donc disputé 90 minutes face à la France.



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Mais ce match avait un goût particulier pour la famille Aasgaard, puisque Georgina Aasgaard est née et a grandi à Paris. Moment fort, donc, quand Thelo a inscrit le seul but norvégien dans ce match (1-4). Il semblerait d'ailleurs que le nouveau meneur de jeu du RSCA parle français, même s'il ne s'y est pas essayé en public. Comptez sur nous pour essayer.

Quatre buts... face au néo-Mauve Oleg Reabciuk

La saison passée, Thelo Aasgaard a inscrit 8 buts et donné 5 passes décisives pour les Glasgow Rangers. Pourtant, le public écossais n'a pas toujours paru apprécier le profil du Norvégien, jugé un peu trop nonchalant pour un tel championnat. Le fait est que son profil très créatif et capable d'amener du danger de n'importe où (notamment sur coup-franc) devrait lui permettre de séduire les supporters anderlechtois.

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Fait étonnant : Aasgaard compte 6 buts en 9 caps avec la sélection norvégienne... grâce surtout à un quadruplé inscrit lors d'une victoire écrasante (11-1) face à la Moldavie. Thelo Aasgaard avait démarré la rencontre sur le banc et a donc marqué quatre buts en moins d'une demi-heure. Et qui évoluait en équipe de Moldavie à l'époque ? Vous l'aurez deviné : Oleg Reabciuk, le nouveau back gauche du RSCA, qui avait alors disputé les 90 minutes. Cela risque de se chambrer un peu dans le vestiaire !