Décisif au Lotto Park, Danylo Sikan déclare sa flamme aux supporters d'Anderlecht

Danylo Sikan a offert la victoire à Anderlecht contre Courtrai. Après la rencontre, l'attaquant ukrainien a parlé du match et du soutien des supporters.

Danylo Sikan commence à prendre une place importante à Anderlecht. Face au KV Courtrai, l'Ukrainien a marqué et son but a suffi pour offrir trois points au RSCA. Une victoire importante après deux défaites consécutives en championnat. Les Bruxellois comptent six points et occupent la dixième place du classement.

Anderlecht a eu du mal à trouver des espaces et Courtrai est resté dans le match jusqu'au bout. Sikan avait obligé Ilic à intervenir dès les premières minutes, puis a trouvé l'ouverture peu avant la pause sur un ballon récupéré par les Mauves.

Sikan reconnaît les difficultés

Au micro de DAZN après la rencontre, Sikan a reconnu que cette petite victoire avait été difficile à aller chercher. "Un match difficile, on sait que c'est une bonne équipe et vous avez vu que la deuxieme période était compliqué pour nous. On a bien joué malgré plusieurs erreurs, mais c'est normal, on a pas mal de jeunes qui sont arrivés dans l'équipe."

Le constat correspond à la soirée anderlechtoise. Le RSCA a eu des possibilités pour inscrire le deuxième but, mais n'a pas réussi à se mettre à l'abri. Courtrai a touché le poteau en seconde période. Anderlecht a dû conserver son petit avantage jusqu'au coup de sifflet final pour décrocher sa deuxième victoire depuis le début du championnat.

Le public a adopté Sikan

Sikan peut compter sur le soutien du Lotto Park. Son nom est de plus en plus entendu dans les tribunes et l'attaquant ukrainien n'y est pas insensible. Interrogé sur cette relation qui commence à se créer avec les supporters, il a répondu. "Oui bien sur j'entends, les supporters m'encourage beaucoup. Ca me donne envie de tout donner quand je suis sur le terrain."



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Avec cinq buts inscrits en Europa League et ce nouveau but décisif en championnat, Sikan continue de répondre sur le terrain.