Essentiel au Standard, Ibe Hautekiet revient sur la rumeur Lazio Rome : "J'ai promis au coach d'être honnête"

Cité à la Lazio Rome cet été, Ibe Hautekiet est finalement bien resté au Standard. Malgré des contacts avec les représentants du joueur, le club italien ne s'est jamais montré concret pour le défenseur central des Rouches, devenu un incontournable de la défense. Une période de rumeurs durant laquelle Hautekiet a promis son honnêteté à Vincent Euvrard.

À l'exception de Rafiki Saïd et David Bates à son retour de blessure, le Standard n'a finalement pas vendu de joueur titulaire la saison dernière durant ce mercato estival. Au centre des rumeurs, Matthieu Epolo est donc bel et bien resté à Sclessin, au même titre qu'Ibe Hautekiet.

Incontournable au sein de la défense des Rouches, l'arrière central avait pourtant été cité du côté de la Lazio Rome il y a quelques semaines. Présent en conférence de presse ce jeudi, deux jours avant la réception de l'Antwerp, le joueur de 24 ans a répondu à ces rumeurs.

"J'ai un peu parlé avec mon agent, mais il n'y avait rien de concret. Je lui ai dit qu'il pouvait me tenir au courant si un projet était 100 % concret et que ça bougeait, et uniquement dans ce cas, mais je n'ai jamais rien entendu. La Lazio ? C'est une grande équipe. S'ils avaient fait une approche concrète, ça aurait été normal de les écouter. Mais tant que ce n'est pas sérieux, je n'y pense pas."

La Lazio Rome ne s'est jamais montrée concrète avec Ibe Hautekiet

Ibe Hautekiet n'a reçu aucune offre concrète durant ce mercato estival, lui qui n'a pourtant pas manqué la moindre minute de jeu en championnat depuis... le 28 novembre 2025 ! L'ancien du Club NXT a joué les 90 minutes lors des 25 derniers matchs de Pro League la saison dernière, ainsi que lors des quatre premiers cette saison.

"Si je suis surpris (de ne rien avoir reçu de concret) ? Non. On sait que j'ai une clause de libération qui est bien mise (à cinq millions d'euros, ndlr.), assez haute. C'est normal que le Standard veuille me garder si un club arrive mais propose moins que la clause. Si elle était levée, ça voudrait dire que le club acquéreur me voulait vraiment. Mais ce n'est pas le cas."





La situation de Hautekiet est donc restée assez claire cet été. "Quand le coach a lu la rumeur de la Lazio, il m'en a parlé. Je lui ai répondu que tant que la clause n'était pas activée, je resterai et je serai honnête quoi qu'il arrive", a conclu le défenseur, qui est donc toujours lié au Standard, et ce jusqu'au 30 juin 2029.