Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 4/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible
Le Cercle Bruges souhaite toujours acquérir l'ailier Tunde Akinsola et a vu son club actuel, AVS, pensionnaire de D2 portugaise, refuser une quatrième proposition à 1,5 million d'euros. (Lire la suite)
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot