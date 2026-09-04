Pas de supporters anversois à Sclessin : les ultras liégeois réagissent à leur tour

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Il n'y aura pas de supporters de l'Antwerp ce samedi à Sclessin pour le déplacement du Great Old au Standard. Une décision du bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer (PS), en raison d'un manque d'effectifs policiers.





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