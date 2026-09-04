Pas de supporters anversois à Sclessin : les ultras liégeois réagissent à leur tour

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pas de supporters anversois à Sclessin : les ultras liégeois réagissent à leur tour
Photo: © photonews
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Il n'y aura pas de supporters de l'Antwerp ce samedi à Sclessin pour le déplacement du Great Old au Standard. Une décision du bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer (PS), en raison d'un manque d'effectifs policiers.

Florent Malice

Les Ultras Infernos soutiennent les supporters de l'Antwerp

Après la réaction de l'Antwerp, furieux que ses supporters soient interdits de déplacement ce samedi, c'est au tour des Ultras Infernos, le principal groupe d'ultras du Standard, de réagir. Et les Rouches ne sont pas ravis non plus que leurs rivaux soient absents. "C'est avec stupéfaction que nous avons appris la décision du bourgmestre Willy Demeyer d'interdire la présence des supporters anversois, justifiée par un prétendu manque d'effectifs policiers", lit-on dans leur communiqué. 

"Cette décision est une honte et témoigne d'un profond manque de respect envers les supporters, la culture du déplacement et le football populaire", estiment les Ultras Infernos. "Les récents matchs entre le Standard et l'Antwerp n'ont d'ailleurs jamais donné lieu à des incidents", soulignent-ils encore un peu plus loin.

"Nous demandons donc au bourgmestre et au ministère de l'Intérieur de reconsidérer leur décision et de permettre aux supporters d'Anvers d'assister normalement à la rencontre. A défaut, nous nous réservons le droit d'organiser une action commune pour faire entendre notre mécontentement. Respectez les supporters ! Respectez la culture du déplacement !", conclut le communiqué liégeois.

Il n'y aura pas de supporters de l'Antwerp ce samedi à Sclessin pour le déplacement du Great Old au Standard. Une décision du bourgmestre de la ville de Liège Willy Demeyer (PS), en raison d'un manque d'effectifs policiers.

L'Antwerp a publié la nouvelle ce vendredi via un communiqué : les 1000 supporters anversois qui devaient se rendre ce samedi à Sclessin pour la rencontre entre le Standard et l'Antwerp ont été interdits de déplacement. En cause, un manque d'effectifs policiers qui a donc poussé Willy Demeyer, bourgmestre de la ville de Liège, de prendre cette décision.

"Le RAFC a reçu cet après-midi, à sa grande surprise, l'information selon laquelle aucun supporter du RAFC ne sera autorisé demain soir à Sclessin pour le match contre le Standard. Le bourgmestre de Liège a pris cette décision car, selon ses dires, il ne dispose pas de suffisamment d'effectifs policiers pour garantir la sécurité de la rencontre", communique le Great Old.

L'Antwerp est furieux de cette décision liégeoise 

Inutile de dire que du côté du club visiteur, on est très mécontent de cette décision. C’est du jamais-vu et totalement irrespectueux envers les plus de mille supporters du RAFC qui auraient dû faire le déplacement à Liège demain pour encourager nos joueurs", continue l'Antwerp sur son site officiel.

"De plus, cela crée un dangereux précédent. Si les autorités locales peuvent décider, aussi peu de temps avant un match, si les supporters sont ou non les bienvenus, cela ouvre la porte à l’arbitraire total (...) Il va de soi que le RAFC examine comment récupérer auprès de la Ville de Liège les frais déjà engagés pour les bus, les billets vendus, etc". 

Lire aussi… "Ça dit beaucoup de son potentiel" : un jeune talent du Standard proche de ses grands débuts ?

Qui plus est, l'Antwerp se garde également le droit de réciprocité en vue du match retour. Il n'est donc pas exclu que les supporters du Standard soient interdits de déplacement au Bosuil plus tard cette saison. "Nos joueurs prennent cette mesure comme une motivation supplémentaire de ramener les trois points", souligne également le club. 

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