Une recrue d'Anderlecht sait qu'elle doit mieux faire : "Je n'étais pas à mon meilleur niveau aujourd'hui"

Oliver Antman est monté pour la dernière demi-heure du match face à Courtrai, mais n'est pas parvenu à faire la différence. Ses centres n'ont jamais trouvé preneur, et il manquait de l'explosivité nécessaire pour passer son homme. Le Finlandais sait qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau.

Anderlecht a cependant fait le job, et Oliver Antman était satisfait de la maîtrise globale du match des Mauves. "Nous avons eu nos moments, et même s'ils ont eu leurs occasions et leurs contre-attaques, dans l’ensemble, nous avons contrôlé le match. Bien sûr, nous pouvons encore faire beaucoup mieux. Nous devons encore énormément progresser", reconnaît-il.

Des premières semaines intenses

Le Finlandais s'est retrouvé pris dans un rythme particulièrement élevé depuis son arrivée à Bruxelles. Des matchs tous les trois jours et à peine le temps de s'adapter à sa nouvelle équipe. "C’est très intense", a-t-il expliqué. "Beaucoup de matches, beaucoup d’entraînements, un nouvel environnement, un nouveau pays et un autre style de football. Il faut toujours un peu de temps pour s’y habituer".

Le Finlandais est conscient qu’il doit encore passer un palier. "Je dois encore beaucoup progresser. Je ne suis ici que depuis un mois. Tout est très intense, que ce soit la manière dont l’entraîneur veut jouer ou l’environnement quotidien. Mais ça va venir", rassure-t-il.

"Aujourd'hui, j'étais loin de mon meilleur niveau, je le sais. Je peux encore faire beaucoup mieux. C'est une question d'adaptation. J'ai à peine eu l'occasion de me poser pour réaliser où j'étais, je vis encore à l'hôtel", révèle Antman, à qui Vitor Bruno demande aussi beaucoup de travail défensif.

Lire aussi… Courtrai repart frustré du Lotto Park : "On méritait un point, Anderlecht a vraiment eu du mal"›

"C'est difficile de dire combien de temps il faudra avant que tout le monde puisse parfaitement jouer ensemble. Chaque nouveau joueur a besoin de temps pour trouver ses automatismes avec les autres. Mais nous avons déjà montré en Europa League que nous pouvions pratiquer un beau football. Nous avons également connu de bons moments lors d’autres matches", nuance l'ailier du RSCA.