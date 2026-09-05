Voici quand Jeremy Doku devrait faire son retour sur les terrains

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Voici quand Jeremy Doku devrait faire son retour sur les terrains
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Pas de Jeremy Doku dans le noyau de Manchester City ce week-end. L'ailier belge souffre toujours d'une blessure au mollet, qui le tient éloigné des terrains depuis le début de la saison de Premier League. Sa date de retour est cependant connue.

Après une Coupe du Monde 2026 frustrante, Jeremy Doku manque désormais la reprise en Premier League. Lors du Community Shield, le Diable Rouge s'est blessé au mollet et avait dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps. Depuis, il a manqué les deux premiers matchs de championnat de la saison.

Ce samedi après-midi, Manchester City reçoit Coventry City, et Jeremy Doku est une nouvelle fois absent. Cependant, son retour pourrait bien se profiler. 

Selon la presse anglaise, Doku devrait en effet être de retour le 13 septembre prochain, pour un match très attendu : le derby mancunien face à Manchester United.

Jeremy Doku absent en Ligue des Champions également 

Cela signifie que Jeremy Doku devrait encore une fois être absent pour le match de Ligue des Champions de Manchester City face au FC Porto cette semaine. Un coup dur après avoir déjà loupé la reprise en Premier League.

Reste également à savoir si Doku sera assez rétabli pour que Mark Van Bommel puisse faire appel à lui pour les premiers matchs de Nations League à la fin du mois. La première sélection du Néerlandais devrait être dévoilée d'ici une dizaine de jours. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Coventry City
Jérémy Doku

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 3
Ipswich Town Ipswich Town 0-2 Liverpool Liverpool
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-2 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 1-1 Leeds United Leeds United
Manchester City Manchester City 1-0 Coventry City Coventry City
Fulham Fulham 2-3 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-0 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 1-1 Sunderland Sunderland
Hull City Hull City 18:30 Aston Villa Aston Villa
Everton Everton 06/09 Manchester United Manchester United
Arsenal Arsenal 06/09 Chelsea Chelsea

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de "Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière 051961rouche 051961rouche a propos de Retournement de situation pour Standard-Antwerp : les supporters anversois finalement autorisés Pogi Pogi a propos de Vincent Kompany visé ? José Mourinho tacle le Bayern Munich et la Bundesliga Pogi Pogi a propos de Nicolas Raskin pas assez "hypé" ? Manchester United, la Roma et les autres n'ont pas bougé JoBg JoBg a propos de Mario Stroeykens devra-t-il se résoudre à jouer avec... le RSCA Futures ? BCerf BCerf a propos de Un attaquant quitte l'Union et rejoint Efrain Juarez, l'ancien adjoint de Ronny Deila Pogi Pogi a propos de Vitor Bruno défend Anderlecht après un match poussif : "Je suis très fier de mes joueurs !" Pogi Pogi a propos de Il faudra mieux faire, mais Anderlecht assure l'essentiel face à la lanterne rouge Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved