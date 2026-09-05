Voici quand Jeremy Doku devrait faire son retour sur les terrains

Pas de Jeremy Doku dans le noyau de Manchester City ce week-end. L'ailier belge souffre toujours d'une blessure au mollet, qui le tient éloigné des terrains depuis le début de la saison de Premier League. Sa date de retour est cependant connue.

Après une Coupe du Monde 2026 frustrante, Jeremy Doku manque désormais la reprise en Premier League. Lors du Community Shield, le Diable Rouge s'est blessé au mollet et avait dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps. Depuis, il a manqué les deux premiers matchs de championnat de la saison.

Ce samedi après-midi, Manchester City reçoit Coventry City, et Jeremy Doku est une nouvelle fois absent. Cependant, son retour pourrait bien se profiler.

Selon la presse anglaise, Doku devrait en effet être de retour le 13 septembre prochain, pour un match très attendu : le derby mancunien face à Manchester United.

Jeremy Doku absent en Ligue des Champions également

Cela signifie que Jeremy Doku devrait encore une fois être absent pour le match de Ligue des Champions de Manchester City face au FC Porto cette semaine. Un coup dur après avoir déjà loupé la reprise en Premier League.

Reste également à savoir si Doku sera assez rétabli pour que Mark Van Bommel puisse faire appel à lui pour les premiers matchs de Nations League à la fin du mois. La première sélection du Néerlandais devrait être dévoilée d'ici une dizaine de jours.



