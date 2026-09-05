Will Still connaît des débuts compliqués avec Auxerre : "On est trop gentils"

Le début de saison de l'AJ Auxerre est calamiteux. Le club entraîné par Will Still n'a pas encore pris de points, et a déjà encaissé onze buts en trois journées seulement. Le Belge savait qu'après un été si mouvementé, l'AJA n'allait pas être performante immédiatement.

Ce vendredi, l'AJ Auxerre a encore pris trois buts des oeuvres de l'Olympique Lyonnais, et reste calée à la dernière place du classement en Ligue 1 après trois journées. Une situation inquiétante alors que le club bourguignon a connu un mercato très mouvementé, avec 12 arrivées et une volonté claire de se maintenir tranquillement.

La défense, surtout, pose question, avec 11 buts encaissés en trois matchs et notamment une gifle (2-5) subie face au Racing Lens, l'ancienne équipe de Will Still. L'entraîneur belge n'a pas caché sa déception après la défaite contre l'OL, ce vendredi.

Will Still regrette une défense "trop gentille" à Auxerre

"On encaisse encore un but très embêtant sur un coup de pied arrêté, alors qu’on est à quatre contre un. Puis on se fait avoir sur une touche pour nous. On est trop gentils, on doit être beaucoup plus agressifs et efficaces défensivement", regrette Will Still dans des propos relayés par Foot Mercato.

"Mais on ne va pas tout remettre en question. Staff compris, il y a une vingtaine de nouvelles personnes au club, soit un gros chamboulement. On savait qu’on n’allait pas tout réussir du jour au lendemain", nuance-t-il ensuite.

C'est d'autant plus dommage que l'AJ Auxerre n'a pas de peine à trouver le chemin des filets, avec quatre buts inscrits en trois matchs. "On voit que quand on va au bout de nos actions, on est dangereux", souligne Will Still, qui sait cependant qu'il va falloir prendre des points très vite pour ne pas se retrouver largué.





"On cherche la bonne formule, on doit trouver un équilibre collectif. Mais il faut qu'on apprenne vite, sinon on va se retrouver en difficulté", conclut l'entraîneur belge. Qui risque de se retrouver sous pression si les résultats ne viennent pas vite...