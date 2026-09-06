🎥 L'improbable boulette d'un ancien carolo dans un match de D2 anglaise

Désormais à Wolverhampton, en Championship (l'antichambre de la Premier League), Jackson Tchatchoua a été la victime d’une incroyable mésentente avec son gardien José Sà.

Jackson Tchatchoua aurait certainement préféré se distinguer d’une toute autre manière. Mais il risque de faire parler de lui pour de mauvaises raisons. Titulaire au poste de latéral droit avec Wolverhampton, l’ancien joueur du Sporting de Charleroi s’est retrouvé malgré lui au centre de l’attention après une énorme erreur qui a permis à Birmingham City de repartir avec un point de son déplacement à Wolverhampton.

L'action incriminée s’est produite juste avant la pause, alors que Wolverhampton tentait de conserver son avantage. Sur une action qui ne semblait présenter aucun danger particulier, Jackson Tchatchoua a récupéré le ballon et a voulu assurer le coup en le remisant en retrait vers son gardien, José Sá.

¡AH NO BUENO! 🤦‍♂️



Pifia grosera de Jackson Tchatchoua y autogolazo del Wolverhampton ❌



No se hablaron el lateral y el portero 😡



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Erreur de jugement

Malheureusement pour lui, le défenseur camerounais n’a visiblement pas suffisamment regardé la position de son portier avant de lui glisser le ballon. Sa passe en retrait, beaucoup trop appuyée, a pris une trajectoire pour le moins surprenante. Au lieu d’arriver tranquillement dans les pieds du gardien portugais, le ballon a terminé sa course directement dans le but.

José Sá, complètement pris à contre-pied, n’a absolument rien pu faire pour empêcher le ballon de franchir la ligne. Une véritable mésentente entre les deux hommes, d’autant plus regrettable que l’action semblait anodine.





Deux points de perdus pour les Wolves

Ce but contre a évidemment fait les affaires de Birmingham City, l'équipe visiteuse. Malgré les efforts de Wolverhampton pour reprendre l’avantage après la pause, le score n’a plus évolué et est resté de 2-2.

Les deux équipes ont donc finalement dû se contenter du partage des points, un résultat qui laissera probablement un goût particulièrement amer à Jackson Tchatchoua. La séquence n’a évidemment pas tardé à circuler sur les réseaux sociaux. Une mauvaise semaine à passer en perspective. Heureusement pour le Camerounais : un buzz en remplace rapidement un autre.