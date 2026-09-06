D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu
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Trois matchs de D1 FFA se jouaient ce dimanche après-midi. Le RWDM Brussels et Meux se sont imposés. Charleroi et Flénu ont partagé les points.

La troisième journée de D1 FFA se poursuivait ce dimanche après-midi avec trois rencontres au programme. Pas de festival offensif, puisque six buts ont été inscrits sur les trois terrains. Le RWDM Brussels et Meux ont fait la bonne opération avec une victoire 1-0, alors que les U23 de Charleroi et Flénu se sont quittés sur un partage 2-2. Des résultats qui commencent doucement à donner une première forme au classement.

Une victoire dans la douleur pour le RWDM Brussels

Le RWDM Brussels est allé chercher les trois points sur la pelouse du CS Onhaye. Pendant une bonne partie de la rencontre, les deux équipes se sont neutralisées et le score est resté à 0-0. Il a fallu attendre la 63e minute pour voir le premier et unique but du match. Niklo Dailly a marqué pour le RWDM et les Bruxellois ont réussi à garder cet avantage jusqu'au coup de sifflet final pour s'imposer 0-1.

Le SL16 craque à minute du temps réglementaire

Le match entre le SL16 et Meux a été encore plus serré. Les deux équipes se dirigeaient vers un nul, mais Meux a marqué à la 89e minute. Ce but a permis aux Namurois de gagner 0-1.

Quatre buts, mais pas de gagnant

Il y a eu plus de buts du côté de Charleroi, mais pas de vainqueur. Les U23 du Sporting et Flénu ont chacun marqué à deux reprises pour terminer sur le score de 2-2. Ce point permet à Charleroi d'occuper la sixième place avec trois unités. Flénu n'a toujours pas gagné cette saison. Après trois journées, le club occupe la dixième place avec un point.


Onhaye compte aussi trois points et pointe à la neuvième place, derrière Charleroi qui possède une meilleure différence de buts. Tout en haut, une équipe a pour l'instant fait le plein. Rochefort est la seule formation à avoir remporté ses trois premiers matchs et trône en tête avec neuf points sur neuf. Après trois journées, les écarts restent très faibles derrière le leader.

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