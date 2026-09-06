"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

S'il y a bien un secteur qui n'a rien à se reprocher ce dimanche côté Anderlecht, c'est la défense. Giulian Biancone et Léo Pétrot ont été très solides et n'ont pas concédé beaucoup d'occasions. Mais Pétrot estimait que dans le jeu aussi, le RSCA a proposé suffisamment. Il ne manquait que les buts.

Les meilleurs joueurs d'Anderlecht ce dimanche selon nos cotes ? En-dehors d'Ilias Koutsoupias, auteur de débuts très solides, ce sont tout simplement les deux défenseurs centraux, Giulian Biancone et Léo Pétrot. La paire franco-française a été très solide. Pétrot s'est présenté à l'interview d'après-match et était globalement positif, même si naturellement un peu déçu.

"Je crois qu'on a fait le match qu'on voulait faire, au niveau de l'intention et dans ce qu'on a mis en place. On les aura pas mal mis en difficulté et on a eu plusieurs occasions, surtout en première période où leur gardien sort pas mal d'arrêts", estime Léo Pétrot.

"Puis en seconde période, on a essayé de continuer de la sorte mais on a peut-être manqué de patience et fait preuve d'un peu trop de précipitation, justement parce qu'on voulait absolument marquer ce but et prendre les trois points devant notre public", regrette le défenseur central. Les Mauves ont en effet paru très brouillons en seconde période, après avoir fini la première mi-temps en force.

La défense d'Anderlecht tient bien la route

Le point rassurant après les difficultés entrevues à l'Union, c'est que le Sporting d'Anderlecht a cette fois très peu concédé de situations réellement dangereuses contre une équipe du top. "C'est positif qu'on tienne le zéro qui permet de prendre ce point", souligne Pétrot. "Bien sûr, nous sommes des compétiteurs et voulions la victoire mais nous avons très peu concédé d'occasions".

Pas de quoi se pousser du col pour le solide défenseur central, dont l'association avec Giulian Biancone marche du tonnerre. "Nous sommes une équipe. Quand nous encaissons, ce n'est pas juste la faute de la défense, et quand nous ne marquons pas, ce n'est pas juste la faute de l'attaque. C'est aussi à nous de bien les servir depuis l'arrière", pointe celui qui, justement, a réussi quelques belles passes vers l'avant ce dimanche dont n'ont pas profité ses éléments offensifs.



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Avec ce point, Anderlecht ne progresse pas au classement, et Vitor Bruno a du travail au vu du nombre de joueurs arrivés en fin de mercato. "Il faut garder le cap car comme je l'ai dit, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, il ne manquait que ce ou ces buts qui auraient fait la différence", conclut Pétrot. "Oui, l'équipe s'est renforcée. Ca a amené de la concurrence entre nous et de la profondeur, ce qui sera utile au vu du nombre de matchs qu'on va jouer cette saison".