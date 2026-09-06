Toujours cantonné au banc : faut-il s'inquiéter pour Kevin De Bruyne à Naples ?

Alors que Massimiliano Allegri avait sorti la brosse à luire au moment de parler de Kevin De Bruyne avant le coup d'envoi de la saison en Serie A, force est de constater qu'il n'utilise pas des masses son "joueur le plus intelligent."

Trois journées de Serie A, trois entrées en jeu depuis le banc, 85 minutes au total, soit même pas un match entier : malgré un but et une passe décisives pendant ce court laps de temps sur les prés, le début de saison de Kevin De Bruyne à Napoli n’est pas tout à fait celui que l’on imaginait. Arrivé avec le statut de superstar et de référence technique, le Belge n’a toujours pas été titularisé par Massimiliano Allegri. Une situation qui interpelle forcément, même si l’entraîneur italien assure qu’il ne s’agit pas d’un choix définitif.

Pas au point physiquement

Le nouveau coach de Naples, qui a remplacé Antonio Conte cet été, insiste notamment sur l’état physique de son maître à jouer. Après une préparation perturbée, De Bruyne doit encore retrouver son meilleur niveau athlétique. "Il s’améliore, expliquait récemment l’entraîneur des "Partenopei", tout en soulignant qu’il devait encore être patient avant de lui donner une place de titulaire.

Pour Max Allegri, l’objectif est surtout de permettre à Kevin De Bruyne de retrouver progressivement son rythme plutôt que de le lancer immédiatement dans un rôle où les exigences physiques sont importantes. Le technicien italien a d’ailleurs déjà réfléchi à plusieurs systèmes permettant de mettre son numéro 11 dans les meilleures conditions, notamment en le positionnant plus haut sur le terrain afin de préserver son énergie et de maximiser sa créativité.

KDB ne veut pas créer de polémique

De son côté, le meneur de jeu des Diables rouges ne souhaite pas vouloir transformer cette situation en polémique. "KDB" a déjà montré qu’il pouvait être décisif en sortie de banc, et son attitude laisse penser qu’il accepte cette période de transition avec patience. Son objectif reste évidemment de retrouver une place dans le onze et de devenir rapidement l’un des leaders de ce Napoli version Allegri.

La situation pourrait d’ailleurs évoluer rapidement. Avec l’absence de Scott McTominay, qui doit être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, les portes du onze s’ouvrent davantage pour De Bruyne. Cependant, ce samedi soir contre l'Inter, l'absence de l'Ecossais n'a rien changé à la situation de De Bruyne. Le milieu de terrain napolitain était composé de Vergara - Zambo Anguissa et Lobotka, KDB remplaçant le premier nommé peu après l'heure de jeu. Cela reste cependant un peu moins de temps de jeu que contre Come, où il avait joué un peu plus d'une demi-heure.



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Après seulement trois journées de Serie A, il serait donc prématuré de parler de conflit entre Massimiliano Allegri et Kevin De Bruyne. Mais une chose est certaine : tout Naples attend désormais de voir ce que montrera le numéro 11 lorsqu'il aura gagné son droit à être titularisé de nouveau.