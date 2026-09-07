🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 La serviette sur la tête de Griezmann fait le buzz : la méthode du Français pour lutter contre la chaleur
Photo: © photonews
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On ne peut pas dire qu’il n’a pas eu chaud. Antoine Griezmann, ancien milieu de terrain offensif de l’Atlético de Madrid, du FC Barcelone et de l’équipe de France, fait le buzz depuis ce week-end pour la manière avec laquelle il lutte contre la chaleur d'Orlando, ville de son nouveau club.

Quatre buts lors de ses trois derniers matchs avaient déjà suffi à faire parler de lui. Désormais, il fait le buzz pour une tout autre raison. À Orlando, Antoine Griezmann a visiblement découvert que la MLS ne se joue pas uniquement contre 11 adversaires. Face à lui, il y avait aussi une chaleur étouffante, ce samedi, lors de la réception de San Diego, où évolue l'ancien anderlechtois Anders Dreyer. Et l'ancien fer de lance des "Bleus" n’a pas pu cacher qu’il avait pris un sérieux coup de chaud.

Serviette humide

L’image est étonnante, déconcertante même. En pleine rencontre, Griezmann apparaît avec un bandeau et une serviette humide sur la tête, cherchant manifestement à reprendre ses esprits et à faire baisser la température. Une scène inhabituelle pour celui qui, pendant des années, a écumé les pelouses européennes sous les maillots de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone.

À Orlando, le thermomètre et l’humidité ne lui ont toutefois laissé aucun répit. Le Français a dû composer avec des conditions particulièrement éprouvantes, au point de donner l’impression, pendant quelques instants, d’être davantage en train de survivre que de jouer au football. Sur les réseaux sociaux, les images n’ont évidemment pas tardé à devenir virales.

Le contraste est d’autant plus surprenant qu'Antoine Griezmann avait auparavant réussi ce qu’il sait faire de mieux : être décisif. À 35 ans, le milieu offensif français continue de peser sur les rencontres et de démontrer qu’il n’est pas venu en Floride pour y couler une pré-retraite tranquille.

Une chaleur déjà présente au Mondial

Mais cette séquence de la serviette rappelle aussi une réalité parfois oubliée lorsque les matches sont regardés depuis un canapé climatisé : certaines rencontres peuvent devenir de véritables épreuves physiques. Chaleur, humidité et efforts répétés forment un cocktail redoutable, même pour un joueur de l’expérience de Griezmann. Et lors de la dernière Coupe du monde, aux États-Unis, on a vu à quel point la chaleur pouvait peser sur les organismes des joueurs.

Cette fois, "Grizou" a donc trouvé une parade pour ne pas complètement fondre sur la pelouse. Bandeau sur la tête, serviette humide et pause salvatrice : l’attaquant avait visiblement sorti toute sa panoplie anti-canicule.

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