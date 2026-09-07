Gros ouf de soulagement pour Jesse Bisiwu après sa sortie sur blessure

Jesse Bisiwu était sorti sur blessure avec le Barça Atletic, et les images faisaient peur. Rapidement, cependant, le club avait donné de bonnes nouvelles de l'ailier belge. Et le voilà déjà de retour à l'entraînement.

La semaine passée, le FC Barcelone et les supporters belges retenaient leur souffle : Jesse Bisiwu était sorti blessé lors d'un match de Coupe de Catalogne qu'il disputait avec le Barça Atlètic. L'ailier belge de 18 ans semblait souffrir le martyr et avait été évacué sur civière.

On craignait bien sûr le pire, mais rapidement, le FC Barcelone avait apporté de bonnes nouvelles. Jesse Bisiwu ne souffrait en effet que d'une contusion à la jambe gauche, communiquait le club jeudi dernier. Il était donc attendu à l'entraînement dans les plus brefs délais.

Jesse Bisiwu déjà repris pour la Ligue des Champions ?

Et il n'aura donc fallu que quelques jours : ce lundi, Jesse Bisiwu était bel et bien présent à l'entraînement avec l'équipe A du Barça. Double bonne nouvelle, puisque cela veut dire qu'il pourrait bien être intégré au noyau des Blaugrana pour le match de Ligue des Champions face à Feyenoord, au programme ce mercredi.

Jesse Bisiwu est déjà de retour à l’entraînement avec l’équipe A du FC Barcelone. 💪🇪🇸 pic.twitter.com/pv4R7ONXYh — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) September 7, 2026

Jesse Bisiwu a rejoint le Barça cet été pour un montant d'environ 10 millions d'euros en provenance du Club de Bruges, un transfert qui a surpris son monde car le jeune talent brugeois n'avait même pas encore eu l'occasion de faire ses débuts avec l'équipe A.





Bien vite, Bisiwu a reçu l'opportunité de faire ses preuves en match amical, et a inscrit un doublé face au FC Bâle en match amical. Il n'a cependant pas encore été repris pour un match officiel avec l'équipe A. Sera-ce pour cette semaine ?