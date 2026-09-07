Gros ouf de soulagement pour Jesse Bisiwu après sa sortie sur blessure

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Gros ouf de soulagement pour Jesse Bisiwu après sa sortie sur blessure
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Barcelone! 3046

Jesse Bisiwu était sorti sur blessure avec le Barça Atletic, et les images faisaient peur. Rapidement, cependant, le club avait donné de bonnes nouvelles de l'ailier belge. Et le voilà déjà de retour à l'entraînement.

La semaine passée, le FC Barcelone et les supporters belges retenaient leur souffle : Jesse Bisiwu était sorti blessé lors d'un match de Coupe de Catalogne qu'il disputait avec le Barça Atlètic. L'ailier belge de 18 ans semblait souffrir le martyr et avait été évacué sur civière.

On craignait bien sûr le pire, mais rapidement, le FC Barcelone avait apporté de bonnes nouvelles. Jesse Bisiwu ne souffrait en effet que d'une contusion à la jambe gauche, communiquait le club jeudi dernier. Il était donc attendu à l'entraînement dans les plus brefs délais.

Jesse Bisiwu déjà repris pour la Ligue des Champions ? 

Et il n'aura donc fallu que quelques jours : ce lundi, Jesse Bisiwu était bel et bien présent à l'entraînement avec l'équipe A du Barça. Double bonne nouvelle, puisque cela veut dire qu'il pourrait bien être intégré au noyau des Blaugrana pour le match de Ligue des Champions face à Feyenoord, au programme ce mercredi.

Jesse Bisiwu a rejoint le Barça cet été pour un montant d'environ 10 millions d'euros en provenance du Club de Bruges, un transfert qui a surpris son monde car le jeune talent brugeois n'avait même pas encore eu l'occasion de faire ses débuts avec l'équipe A. 

Bien vite, Bisiwu a reçu l'opportunité de faire ses preuves en match amical, et a inscrit un doublé face au FC Bâle en match amical. Il n'a cependant pas encore été repris pour un match officiel avec l'équipe A. Sera-ce pour cette semaine ? 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Barcelone
Jesse Bisiwu

Plus de news

Un joli coup même hors-mercato ? Un dribbleur passé par notre championnat pourrait faire son retour

Un joli coup même hors-mercato ? Un dribbleur passé par notre championnat pourrait faire son retour

19:20
Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite

Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite

18:40
1
Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

18:15
Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice"

Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice"

18:00
1
🎥 "C'est pas possible" : Roméo Lavia visiblement frustré, sous les yeux de Vincent Mannaert

🎥 "C'est pas possible" : Roméo Lavia visiblement frustré, sous les yeux de Vincent Mannaert

17:00
"Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League

"Un tirage difficile" : Brandon Mechele s'exprime avant les débuts de Bruges en Champions League

16:30
Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

Voilà pourquoi l'une des recrues d'Anderlecht n'était pas disponible dimanche contre Genk

16:00
Le Club de Bruges devant plusieurs cadors européens ? Opta donne ses pronostics pour la Champions League

Le Club de Bruges devant plusieurs cadors européens ? Opta donne ses pronostics pour la Champions League

15:30
Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

15:00
Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht? Analyse

Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht?

14:40
2
Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

14:20
Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

14:00
Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

13:30
Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

13:00
Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

12:30
"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

12:00
Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

11:40
3
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe ? Un projet exceptionnel se prépare

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe ? Un projet exceptionnel se prépare

11:20
"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou Interview

"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou

10:40
La presse anglaise ne rate pas Senne Lammens : le Diable Rouge loin de faire l'unanimité

La presse anglaise ne rate pas Senne Lammens : le Diable Rouge loin de faire l'unanimité

11:00
Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

10:06
"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap Interview

"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap

09:40
L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

09:30
🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

08:32
"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

09:03
"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

08:10
"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

07:30
Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

06:00
Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

05:00
1
Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

23:00
Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

22:40
"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

22:00
"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

22:20
"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

21:40
La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

21:10
Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

21:25

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 4
Real Betis Real Betis 1-0 Real Madrid Real Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander Racing Santander
Villarreal Villarreal 2-3 Deportivo Deportivo
Valencia CF Valencia CF 0-5 FC Barcelone FC Barcelone
Malaga Malaga 0-0 Levante Levante
Alaves Alaves 5-2 Osasuna Osasuna
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 1-1 Séville Séville
Getafe Getafe 0-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Elche CF Elche CF 21:30 Real Sociedad Real Sociedad

Dernières réactions

nico123 nico123 a propos de Le Sporting de Charleroi disputera un match à huis clos prochainement : "Un profond sentiment d’injustice" JoBg JoBg a propos de Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite JoBg JoBg a propos de Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht? den strep den strep a propos de Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées JoBg JoBg a propos de Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk Pogi Pogi a propos de Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski Albert Dupont Albert Dupont a propos de Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard" den strep den strep a propos de 🎥 La merveille de Kamiel Van de Perre : "Je pense qu'il ne savait pas lui-même qu'il en était capable" den strep den strep a propos de La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen JoBg JoBg a propos de La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved