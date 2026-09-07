Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

Le premier licenciement de la saison doit encore venir en Jupiler Pro League, mais n'aura pas tardé en Serie A. Fabio Grosso, l'entraîneur de la Fiorentina, n'a pas survécu aux trois défaites inaugurales de la Viola pour entamer son championnat.

Trois journées : voilà tout ce qu'il aura fallu pour que le premier entraîneur de Serie A soit licencié. Fabio Grosso a été officiellement démis de ses fonctions ce lundi à la Fiorentina après un début de saison calamiteux pour la Viola.

La Fiorentina a en effet commencé sa saison par trois défaites, dont une gifle à l'AS Rome (4-0) et une autre à la maison (0-3) contre le promu Frosinone. La troisième a déjà été celle de trop pour Grosso, qui a donc été licencié au lendemain du match perdu contre le Torino (1-2).

Fabio Grosso (48 ans) était arrivé cet été à Florence, après deux saisons à Sassuolo. Le champion du monde 2006 avait auparavant entraîné Bari, le Hellas Vérone, Brescia, le FC Sion (Suisse), l'Olympique Lyonnais lors d'un bref passage en 2023 et Frosinone.

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026

La Fiorentina a dépensé 150 millions d'euros cet été

Un tel début de saison est inacceptable pour la Fiorentina qui a dépensé sans compter cet été, après une saison 2025-2026 qui a vu la Viola éviter la relégation de justesse. La direction florentine a en effet délié les cordons de la bourse à hauteur de 150 millions d'euros pour des joueurs tels que Christ Oulaï (Trabzonspor), Mateo Pelllegrino (Parme) ou encore Arthur Atta (Udinese).





Quelques grands talents tels que Franco Mastantuono (Real Madrid), Alieu Njie (Torino) ou encore Radu Dragusin (Tottenham) ont également débarqué en prêt.

Après trois journées, la Fiorentina est bonne dernière, à égalité de points avec le Genoa et Venise, mais avec une moins bonne différence de buts. On ignore à ce stade qui succédera à Fabio Grosso, mais Foot Mercato mentionne comme options Igor Tudor, Raffaele Palladino et Thiago Motta.