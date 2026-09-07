Le retour le plus fou de l'année ? Karim Benzema cité à l'OL, le club répond

Karim Benzema est libre de tout contrat, et donc de s'engager où il le souhaite même si le mercato a pris fin un peu partout en Europe. Une rumeur récente l'envoie dans son club formateur : l'Olympique Lyonnais. Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'OL, y a répondu.

Karim Benzema (38 ans) va-t-il réaliser l'un des retours les plus fous de l'histoire du football français ? Le Ballon d'Or 2022 a en tout cas été laissé libre par Al-Hilal, le club saoudien où il évoluait depuis le début de l'année 2026, et peut donc s'engager où il le souhaite (ou presque, lisez plus bas).

Une rumeur l'envoyait dès lors du côté de l'Olympique Lyonnais, le club où il a fait ses débuts professionnels et pour lequel il a inscrit 66 buts en 148 matchs de 2005 à 2009 avant de rejoindre le Real Madrid. Alors qu'il aura 39 ans en décembre, Benzema pourrait donc boucler la boucle.

L'OL a privilégié... Loïs Openda à Karim Benzema

Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, a confirmé que des contacts avaient bel et bien été établis avec Karim Benzema pour étudier la faisabilité d'un tel retour. "Il y a eu un contact cet été avec un intermédiaire. Mais ça n'a pas été plus loin pour des raisons contractuelles", déclare Louis-Jean dans des propos relayés par Foot Mercato.

Rappelons que l'OL a dû cet été vendre pour rester à flots suite à l'élimination en Ligue des Champions, d'où le départ précipité de Malick Fofana en toute fin de mercato. Le budget n'était donc pas extensible, et Lyon privilégié une autre piste... menant à Loïs Openda.

"On n’a pas été plus loin, on devait signer un attaquant rapidement, on travaillait sur Openda. Et Benzema est toujours sous contrat avec la Fédération saoudienne", pointe Matthieu Louis-Jean. C'est en effet l'une des spécificités du championnat saoudien : la fédération détient une partie des droits de certains joueurs.





Pour Karim Benzema, il s'agira donc désormais de trouver une solution - ou de raccrocher les crampons.